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كبش نادر بخمسة قرون يخطف أنظار المشترين في عيد الأضحى (فيديو)

22/7/2021-|آخر تحديث: 22/7/202111:24 AM (مكة المكرمة)

خطف كبش نادر بخمسة قرون أنظار المشترين في سوق للماشية بمدينة لاغوس (أكبر مدن نيجيريا) خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وتوقف المتسوقون لرؤية الحيوان الغريب الذي كان من بين العديد من الحيوانات الأخرى المعروضة للبيع بينما يستعد المسلمون لعطلة العيد الكبير.

وانتشر فيديو الكبش النادر على نطاق واسع حيث علق بعض المشاهدين على أن الحيوان يبدو وكأنه يرتدي تاجًا مشابهًا لتمثال الحرية وبعضهم اعتبره فأل خير.

وعيد الأضحى هو ثاني احتفالين دينيين رئيسيين في الإسلام، إحياءً لذكرى استعداد النبي إبراهيم للتضحية بابنه إسماعيل طاعة لله، قبل أن يستبدل الله إسماعيل بكبش ليتم التضحية به بدلًا من ذلك.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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