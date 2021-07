كبش نادر بخمسة قرون يخطف أنظار المشترين في عيد الأضحى (فيديو)

خطف كبش نادر بخمسة قرون أنظار المشترين في سوق للماشية بمدينة لاغوس (أكبر مدن نيجيريا) خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وتوقف المتسوقون لرؤية الحيوان الغريب الذي كان من بين العديد من الحيوانات الأخرى المعروضة للبيع بينما يستعد المسلمون لعطلة العيد الكبير.

Experts will say; the extra horns have developed as a result of genetic mutations. #Eid #EidMubarak #EidAlAdha #EidAdhaMubarak pic.twitter.com/I51hwWxhle

#ViralVideo of a ram with five horns

وانتشر فيديو الكبش النادر على نطاق واسع حيث علق بعض المشاهدين على أن الحيوان يبدو وكأنه يرتدي تاجًا مشابهًا لتمثال الحرية وبعضهم اعتبره فأل خير.

وعيد الأضحى هو ثاني احتفالين دينيين رئيسيين في الإسلام، إحياءً لذكرى استعداد النبي إبراهيم للتضحية بابنه إسماعيل طاعة لله، قبل أن يستبدل الله إسماعيل بكبش ليتم التضحية به بدلًا من ذلك.

Photostory: Ram With Five Horns Spotted In Lagos

The animal was seen at one of the many ram markets that had sprung around the city ahead of the Eid-el-Kabir.

Credit: Instagram | Gbenga Adeyinka pic.twitter.com/VJxI5yvUtn

— Punch Newspapers (@MobilePunch) July 19, 2021