شاهد: فأر يقتحم جلسة برلمان ويثير الفوضى بين النواب

تسبب فأر في حدوث فوضى خلال جلسة داخل قاعة البرلمان في إقليم الأندلس ذاتي الحكم جنوبي إسبانيا، الأمر الذي تسبب بذعر المشرعين وأدى إلى تعليق الجلسة.

واقتحم الفأر جلسة البرلمان، أمس الأربعاء، مما اضطر المشرعين إلى اللهاث والصراخ وقطع حديثهم وترك مقاعدهم.

وهرع بعض النواب إلى الوقوف أعلى كراسي القاعة هربًا من الفأر، بينما سُمع صوت من بينهم يدعو إلى التزام الهدوء.

ودخل الفأر القاعة في الوقت الذي كان من المقرر أن يصوت المشرعون على تعيين السياسية الاشتراكية سوزانا دياز في مجلس الشيوخ عن منطقة جنوب إسبانيا.

وبمجرد انتهاء الضجة، عاد المشرعون إلى واجباتهم وتمت الموافقة على دور سوزانا في مجلس الشيوخ، وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن حجم الفأر كبير.