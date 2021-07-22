البث الحي
الأخبار|إسبانيا

شاهد: فأر يقتحم جلسة برلمان ويثير الفوضى بين النواب

22/7/2021-|آخر تحديث: 22/7/202101:54 PM (مكة المكرمة)

تسبب فأر في حدوث فوضى خلال جلسة داخل قاعة البرلمان في إقليم الأندلس ذاتي الحكم جنوبي إسبانيا، الأمر الذي تسبب بذعر المشرعين وأدى إلى تعليق الجلسة.

واقتحم الفأر جلسة البرلمان، أمس الأربعاء، مما اضطر المشرعين إلى اللهاث والصراخ وقطع حديثهم وترك مقاعدهم.

وهرع بعض النواب إلى الوقوف أعلى كراسي القاعة هربًا من الفأر، بينما سُمع صوت من بينهم يدعو إلى التزام الهدوء.

ودخل الفأر القاعة في الوقت الذي كان من المقرر أن يصوت المشرعون على تعيين السياسية الاشتراكية سوزانا دياز في مجلس الشيوخ عن منطقة جنوب إسبانيا.

وبمجرد انتهاء الضجة، عاد المشرعون إلى واجباتهم وتمت الموافقة على دور سوزانا في مجلس الشيوخ، وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن حجم الفأر كبير.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

حول هذه القصة

لكمات في البرلمان التونسي.. نائب مستقل يضرب ويركل عبير موسي (فيديو)

تعرضت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي للضرب والركل من قبل النائب المستقل (الصحبي صمارة) وذلك بسبب ما بدرعن النائبة عقب احتلالها منصة البرلمان وتعطيل جدول أعمال الجلسات الخاص باليوم الأربعاء.

30/6/2021

فأر على طائرة صينية يؤخر إقلاعها 16 ساعة

طائرة لشركة شنتشن للخطوط الجوية أفاد تقرير إعلامي صيني اليوم (الأحد) بأن إخراج جرذ من طائرة لشركة شنتشن للخطوط الجوية تسبب في تأخير لمدة 16 ساعة في انطلاق رحلة جوية من مطار يانتاي بمدينة تشانغ تشون شمالي الصين إلى مدينة شنتشن جنوبي البلاد. وقالت مسافرة لصحيفة “شين وينخوا” إنه في البداية لم يوضح أحد للمسافرين سبب […]

27/3/2016

دراسة: الفئران استفادت من البشر لغزو العالم

أفادت الفئران الرمادية وهي من أكثر أنواع الثدييات قدرة على الانتشار من أنماط الحياة المستقرة لدى البشر قبل 15 ألف سنة لغزو الكوكب على ما كشفت دراسة تظهر تعايشا مع الهررة الأليفة.

23/5/2020
المزيد من الأخبار

تعرف على فضل أيام التشريق (فيديو)

(الجزيرة)

ماكرون يدعو إلى اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع بشأن اختراق هاتفه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (غيتي)

شاهد: باكستانيون يطاردون عجلا هاربا بالأسلحة النارية والشرطة تحقق

حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات والمتعجلون يؤودن طواف الوداع (فيديو)

ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع وسط إجراءات احترازية مكثفة (
الأكثر قراءة

عيد مخضب بالدماء.. طفل سوري يبكي مقتل أبيه وإخوته ويد تستغيث من تحت الأنقاض (فيديو)

يدها مرفوعة للسماء مخضبة بالدماء تستغيث (الدفاع المدني السوري)

شاهد: أم تحول جسدها إلى درع لحماية ابنتها من الرياح العاتية

غطّت الأم ابنتها بجسدها وتشبثت بأحد الحواجز معرضة نفسها لعدة إصابات (مواقع التواصل)

إسباني يزعم أنه الناجي الوحيد بعد نهاية العالم عام 2027 وصفحة مصرية تطرح تحديا ساخرا (فيديو)

يدعي صحاب الحساب أنه الناجي الوحيد من كارثة أصابت العالم ويعيش في عام 2027 (مواقع التواصل)

شاهد: لحظة انفجار منزل في أحد أسواق غزة

آثار الانفجار في سوق الزاوية بمدينة غزة (تويتر)