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شاهد: أم تحول جسدها إلى درع لحماية ابنتها من الرياح العاتية

غطّت الأم ابنتها بجسدها وتشبثت بأحد الحواجز معرضة نفسها لعدة إصابات (مواقع التواصل)
غطّت الأم ابنتها بجسدها وتشبثت بأحد الحواجز معرضة نفسها لعدة إصابات (مواقع التواصل)
22/7/2021-|آخر تحديث: 22/7/202111:22 AM (مكة المكرمة)

أظهر مقطع فيديو -نشرته صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ بوست) الصينية- إحدى الأمهات وهي تستخدم جسدها كدرع لحماية ابنتها من الرياح العاتية التي كادت تطيح بها في مقاطعة جيانغسو شرقي البلاد.

وتقول الصحيفة إنه “لا يوجد شيء أكثر قوة من أم تحمي ابنتها أثناء الرياح العاتية”.

وأضافت أن الأم كانت تسير بأحد الشوارع على متن (سكوتر)، عندما أسقطتها الرياح القوية أرضًا وكادت تسحب ابنتها بعيدًا لولا تدخل الأم.

ونجحت الأم بالفعل من حماية ابنتها بعدما غطّتها بجسدها وتشبثت بأحد الحواجز معرضة نفسها لإصابات عدة حتى خفّت قوة الرياح قليلًا وتمكّنت من النهوض مرة أخرى.

وأظهر الفيديو كذلك كيف تسببت قوة الرياح في انقلاب العديد من المركبات في الشارع واقتلاع بعض الأسقف والأشجار والحواجز.

وتشهد مقاطعة خنان -وسط الصين- منذ أيام فيضانات مدمرة أدت إلى تفجر سدود وارتفاع منسوب المياه في الأنهار بعد هطول أمطار وُصفت بأنها الأشد منذ ألف عام، وتسببت في مصرع عشرات الأشخاص ودفعت السلطات لإجلاء نحو 200 ألف آخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية

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