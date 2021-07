شاهد: أم تحول جسدها إلى درع لحماية ابنتها من الرياح العاتية

أظهر مقطع فيديو -نشرته صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ بوست) الصينية- إحدى الأمهات وهي تستخدم جسدها كدرع لحماية ابنتها من الرياح العاتية التي كادت تطيح بها في مقاطعة جيانغسو شرقي البلاد.

وتقول الصحيفة إنه “لا يوجد شيء أكثر قوة من أم تحمي ابنتها أثناء الرياح العاتية”.

وأضافت أن الأم كانت تسير بأحد الشوارع على متن (سكوتر)، عندما أسقطتها الرياح القوية أرضًا وكادت تسحب ابنتها بعيدًا لولا تدخل الأم.

No one is stronger than a mother protecting her child. pic.twitter.com/UHDdDHirSA

— SCMP News (@SCMPNews) July 19, 2021