سوريا.. مراسل الجزيرة مباشر يتكفل بنفقات ألعاب الأطفال النازحين في يوم العيد (فيديو)

أثناء تغطيته أجواء عيد الأضحى في أحد مخيمات النازحين بالشمال السوري، قرر مراسل الجزيرة مباشر علاء الدين يوسف منح الأطفال النفقات اللازمة لركوب بعض الألعاب البسيطة من أجل التخفيف والتسرية عنهم ونشر البهجة بينهم.

وفي حديقة صغيرة أنشئت حديثًا من أجل هؤلاء الأطفال في بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، استضاف المراسل عددًا منهم ووجد أن غالبيتهم قدموا للعب والاستمتاع بملاهي العيد ولكن ليس معهم النقود اللازمة لذلك، فقرر المراسل أن يساهم في رسم البسمة على وجوههم ويتكفل بنفقات لعبهم.

وتم تشييد هذا النوع من الألعاب التي تبدو بدائية، ولكنها الأنسب في ظل نقص الكهرباء والمياه في مناطق النزوح والاعتماد على المولدات فقط.

وجد المراسل أن معظهم الأطفال لا يملكون المال اللازم للعب (الجزيرة مباشر)

وفي حديث المراسل مع الأطفال تبيّن أن بعضهم نازحون مع عائلاتهم منذ 10 سنوات، وآخرون منذ 6 سنوات، بينما لا يعرف بعضهم كم مضى عليهم من السنين، ولم يرَ كثير منهم عائلاتهم الكبيرة في العيد بسبب ظروف النزوح وتشريد العائلات.

وبشكل عام لا تكتمل فرحة العيد لدى سكان محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بسبب مصاعب النزوح وغلاء المعيشة وانعدام مقومات الحياة الأساسية.

ونظرًا للأوضاع المعيشية الصعبة وعدم وجود مصادر دخل كافية، لن يتمكن معظم السكان من ذبح الأضاحي خلال العيد.

وإدلب التي يسودها هدوء نسبي بسبب التفاهمات التركية الروسية، تحتضن ملايين المدنيين الهاربين من نظام بشار الأسد وداعميه، وتعد آخر معاقل المعارضة السورية.