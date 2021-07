مسن ينجو بأعجوبة ويخرج حيا من تحت القطار (فيديو)

نجا مسن هندي بأعجوبة من الموت أثناء عبوره قضبان سكة حديد في كاليان بمومباي يوم الأحد الماضي بعد أن قام سائقو قطار (مومباي-فاراناسي) باستخدام فرامل الطوارئ في الوقت المحدد.

وانتشر مقطع فيديو للرجل المسن (70 عامًا) أثناء إنقاذه من تحت القطار في لقطات غزت منصات التواصل.

Alert Loco Pilots of Mumbai-Varanasi train (02193) applied emergency brakes immediately after starting the train from Kalyan station & saved the life of a senior citizen who was crossing tracks.

Please do not cross tracks in an unauthorized manner. It can be fatal. pic.twitter.com/hHCtn9bVIu

