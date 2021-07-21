مسن ينجو بأعجوبة ويخرج حيا من تحت القطار (فيديو)

نجا مسن هندي بأعجوبة من الموت أثناء عبوره قضبان سكة حديد في كاليان بمومباي يوم الأحد الماضي بعد أن قام سائقو قطار (مومباي-فاراناسي) باستخدام فرامل الطوارئ في الوقت المحدد.

وانتشر مقطع فيديو للرجل المسن (70 عامًا) أثناء إنقاذه من تحت القطار في لقطات غزت منصات التواصل.

Alert Loco Pilots of Mumbai-Varanasi train (02193) applied emergency brakes immediately after starting the train from Kalyan station & saved the life of a senior citizen who was crossing tracks. Please do not cross tracks in an unauthorized manner. It can be fatal. pic.twitter.com/hHCtn9bVIu — Ministry of Railways (@RailMinIndia) July 18, 2021

ونشرت وزارة السكك الحديدية المقطع الذي يحبس الأنفاس مناشدة المواطنين “عدم عبور المسارات بطريقة غير مصرح بها إذ يمكن أن يكون ذلك قاتلًا”.

وقالت السكة الحديد المركزية في بيان “وقع الحادث في حوالي الساعة 12:45 ظهرًا عندما انطلق القطار من الرصيف رقم 4 بمحطة سكة حديد كاليان في منطقة ثين المجاورة. سقط هاري شانكار الذي كان يعبر المسار في ذلك الوقت وعلق تحت القطار”.

The timely and inspirational reaction of Com.Santosh Kumar AGS (NRMU CR/KR), Train crew of 02193, Com.Ravi Shankar & Com.Pradhan saved an innocent life of an aged man today at Kalyan Station area. Laal Salaam to all. @venupnair_nrmu pic.twitter.com/mnbIUpJMKK — Vivek Nair (@MVAnand6) July 18, 2021

وبعدما نبّه كبير مفتشي الطرق الدائمة، قائد القطار بشان سقوط الرجل، قام ومساعده على الفور باستخدام مكابح الطوارئ، وتم سحب الرجل المسن من أسفل القطار بمساعدة رجال الأمن وبعض المارة.

ووفقًا لتقارير محلية، أعلن المدير العام للسكك الحديدية المركزية عن مكافأة نقدية قدرها ألفين روبية (27 دولارًا) لكل من الأبطال الثلاثة بعدما أنقذوا حياة الرجل في الوقت المناسب.