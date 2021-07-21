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مسن ينجو بأعجوبة ويخرج حيا من تحت القطار (فيديو)

سائقو القطار استخدموا فرامل الطوارئ في الوقت المناسب (وسائل إعلام هندية)
سائقو القطار استخدموا فرامل الطوارئ في الوقت المناسب (وسائل إعلام هندية)
21/7/2021-|آخر تحديث: 21/7/202112:08 PM (مكة المكرمة)

نجا مسن هندي بأعجوبة من الموت أثناء عبوره قضبان سكة حديد في كاليان بمومباي يوم الأحد الماضي بعد أن قام سائقو قطار (مومباي-فاراناسي) باستخدام فرامل الطوارئ في الوقت المحدد.

وانتشر مقطع فيديو للرجل المسن (70 عامًا) أثناء إنقاذه من تحت القطار في لقطات غزت منصات التواصل.

ونشرت وزارة السكك الحديدية المقطع الذي يحبس الأنفاس مناشدة المواطنين “عدم عبور المسارات بطريقة غير مصرح بها إذ يمكن أن يكون ذلك قاتلًا”.

وقالت السكة الحديد المركزية في بيان “وقع الحادث في حوالي الساعة 12:45 ظهرًا عندما انطلق القطار من الرصيف رقم 4 بمحطة سكة حديد كاليان في منطقة ثين المجاورة. سقط هاري شانكار الذي كان يعبر المسار في ذلك الوقت وعلق تحت القطار”.

وبعدما نبّه كبير مفتشي الطرق الدائمة، قائد القطار بشان سقوط الرجل، قام ومساعده على الفور باستخدام مكابح الطوارئ، وتم سحب الرجل المسن من أسفل القطار بمساعدة رجال الأمن وبعض المارة.

ووفقًا لتقارير محلية، أعلن المدير العام للسكك الحديدية المركزية عن مكافأة نقدية قدرها ألفين روبية (27 دولارًا) لكل من الأبطال الثلاثة بعدما أنقذوا حياة الرجل في الوقت المناسب.

المصدر : الجزيرة مباشر + تايمز أوف إنديا

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