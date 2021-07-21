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شاهد: سلاح الجو الياباني يرسم حلقات الألعاب الأولمبية الخمس في السماء

سلاح الجو الياباني يتدرب على رسم شعار الأولمبياد في السماء (مواقع التواصل)
سلاح الجو الياباني يتدرب على رسم شعار الأولمبياد في السماء (مواقع التواصل)
21/7/2021-|آخر تحديث: 21/7/202103:51 PM (مكة المكرمة)

تدرب فريق الأكروبات التابع للقوات الجوية اليابانية على رسم الحلقات الأولمبية الشهيرة في السماء في قاعدتهم الجوية بمحافظة مياغي المطلة على المحيط الهادئ شمال شرقي البلاد.

وبحسب تقارير محلية، فإن القوات الجوية سترسم الحلقات الأولمبية الخمس في السماء بالدخان الملون عندما تفتتح أولمبياد طوكيو رسميًا يوم الجمعة المقبل الموافق 23 يوليو/تموز الجاري.

من جهة أخرى لم يستبعد المدير الإداري للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو (توشيرو موتو) إلغاء البطولة في اللحظة الأخيرة إذا كان هناك ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأمس الثلاثاء أُعلن عن وجود 9 حالات إضافية مصابة بالفيروس من بين هؤلاء الذين لهم علاقة بالأولمبياد، ليرتفع العدد الإجمالي للأشخاص المصابين منذ بداية يوليو إلى 71.

وتتزايد معدلات الإصابة بين عامة السكان في طوكيو، حيث تجاوزت 1000 حالة جديدة لمدة أربعة أيام متتالية، بينما تظهر استطلاعات الرأي أن العديد من اليابانيين يعارضون إقامة الألعاب مع تدفق الزائرين من الخارج.

وكان خبراء صحيون يابانيون قد حذروا من استمرار الزيادة اليومية لإصابات فيروس كورونا وارتفاع عدد المرضى داخل المستشفيات في الوقت الحالي، مشيرين إلى أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار النظام الصحي، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتسعى السلطات اليابانية منذ فترة لدفع برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا لكبح الارتفاع المستمر في أعداد الإصابات في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاستضافة أوليمبياد طوكيو 2020.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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