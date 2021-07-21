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الخطوط القطرية أفضل شركة طيران في العالم لعام 2021

جاءت "القطرية" على رأس 20 شركة طيران عالمية (الخطوط الجوية القطرية)
جاءت "القطرية" على رأس 20 شركة طيران عالمية (الخطوط الجوية القطرية)
21/7/2021-|آخر تحديث: 21/7/202105:32 PM (مكة المكرمة)

اختار موقع (إيرلاين ريتينغز) المتخصص بتقييم أداء شركات الطيران، اليوم الأربعاء، الخطوط الجوية القطرية كأفضل شركة طيران في العالم لهذا العام 2021.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية عبر منصاتها، فوزها بجائزة “شركة طيران العام 2021” وجائزة “أفضل درجة رجال أعمال” وجائزة “أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط” وجائزة أفضل خدمة لتقديم الأطعمة” ضمن جوائز Airline Ratings لتقييم شركات الطيران لهذا العام.

وجاءت “القطرية” على رأس 20 شركة طيران عالمية، ضمتها قائمة (إيرلاين ريتينغز) لتصنيف شركات الطيران لعام 2021.

وقال الموقع الشهير في صفحته الإلكترونية إن “الخطوط الجوية القطرية هي أفضل شركة طيران في العالم في عام 2021، لالتزامها بالحفاظ على الرحلات العالمية مفتوحة خلال أزمة كورونا، والابتكار والمنتجات الجديدة وخدمة الرحلات ذات الشهرة العالمية”.

وقال مؤسس الموقع جيفري توماس إن “التميز هو الهدف في الخطوط الجوية القطرية، وأدى ذلك إلى العديد من التحسينات في طائرات إيرباص وبوينغ”.

وأضاف توماس “أصبح المسافرون في جميع أنحاء العالم في وضع أفضل بسبب شغف الخطوط الجوية القطرية وسعيها لتحقيق التميز”.

وتابع “في تحليلنا الموضوعي، احتلت الخطوط الجوية القطرية المرتبة الأولى في العديد من معايير التدقيق لدينا، وهو أداء رائع في هذا الوقت الصعب للغاية”.

ونقل الموقع عن الرئيس التنفيذي لشركة الطيران أكبر الباكر، قوله إن حصول “القطرية” على جائزة أفضل شركة طيران لعام 2021 “شرف نعتز به جميعًا في الخطوط الجوية القطرية”.

وأضاف الباكر “على مدار الستة عشر شهرًا الماضية، شهدنا بعضًا من أحلك الأيام التي شهدتها صناعة الطيران، ومع ذلك، عندما توقفت العديد من شركات الطيران الأخرى، واصلت الخطوط الجوية القطرية العمل والوقوف إلى جانب ركابها”.

وتابع “على الرغم من الظروف الصحية، وصلنا إلى آفاق جديدة ووضعنا معايير الصناعة التي تقدم تجربة ركاب لا مثيل لها من قبل أي شركة طيران أخرى في العالم”.

وقطاع الطيران أكثر القطاعات تضررًا من تداعيات جائحة كورونا، إذ توقف العديد من شركات الطيران عن التحليق ضمن إجراءات الحد من تفشي الجائحة.​​​​​​​

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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