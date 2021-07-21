“العجول الهربانة” تغزو منصات التواصل في مصر.. ماذا جرى؟ (فيديو)

يبث العديد من رواد مواقع التواصل صورا ولقطات لأضاحيهم، لكن في مصر تصدر وسم (#العجول_الهربانة) موقع تويتر مع نشر كثيرين مقاطع فيديو توثق هروب الأضاحي -وخاصة العجول- من بين أيدي أصحابها.

ويتكرر هذا المشهد كل عام في عيد الأضحى المبارك، إذ تحاول العجول الهرب قبل ذبحها مسببة فوضى وخسائر مادية كبيرة في بعض الأحيان.

وكان أبرز ما انتشر من صور في هذا السياق صورة لعجل يقفز بكل قوته من السيارة التي كانت تنقله لمكان ذبحه بطريقة جعلت البعض يصفه بالعجل الطائر وأحيانًا بالعجل الخارق.

#العجول_الهربانه

سيبو الراجل دة عارف كل حاجة

: pic.twitter.com/dyJWQYJ8Ga — Mohamed Amir (@Mohamedamir27) July 20, 2021

وتواصلت الجزيرة مباشر مع صاحب الصورة وأكد أنه لم تقع أي إصابات بسبب قفزة العجل وفراره بعكس ما نشرته بعض وسائل الإعلام المصرية.

وعلّق العديد من المغردين على هذه الصور والمقاطع، وكتب عمر أيمن معلقًا على صورة العجل الطائر قائلًا “والله العظيم لوحة فنية. لو أحسن فنان مسك ريشته وقرر يسرح بخياله ويرسم لوحة تعبر عن عيد الأضحى وأراد أن يبالغ قليلًا بالتفاصيل، فلن يستطيع أن يأتي بمثل هذا الجمال والروعة والإبداع!”.

ورأى عمر الإمبابي أن الصورة تصلح كبوستر دعائي لفيلم يحمل اسم “الهروب الكبير”، وكتب إسلام شوقي ساخرًا “العجول الهربانة: رأيي نعملها نوع من أنواع الرياضة الموسمية وننظم مسابقات لها!”.

وكتب محمد “أنتظر عيد الأضحى من أجل فيديوهات العجول الهربانة”، لكن مغردة أخرى كان رأيها مختلفًا إذ كتبت “لا أحب فيديوهات العجول الهربانة، لأنها تعني أن أصحابها فعلوا أو جعلوها ترى ما يفزعها”.

وتابعت “أعتقد أن هذا ليس من الدين ولا من وصايا الرسول في التعامل مع الأضحية. ليس من الرحمة التسبب في فزعها على هذا النحو ولا شيء مضحك فيه”.