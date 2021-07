الأمطار الأشد منذ ألف عام.. ضحايا وإجلاء عشرات الآلاف إثر فيضانات مدمرة وسط الصين (فيديو)

بلغت حصيلة ضحايا فيضانات مدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان بسط الصين 25 شخصا حتى الآن وأجلت السلطات نحو 200 ألف آخرين إثر فيضانات شديدة أدت إلى تفجر سدود وارتفاع منسوب المياه في الأنهار بالمقاطعة.

وبحسب وسائل إعلام صينية ساهم أكثر من 6 آلاف من العسكريين ورجال الإطفاء في عمليات الإجلاء والإنقاذ فيما أعلنت سلطات المطار بالمدينة تأجيل الرحلات الجوية خلال أشد هطول للأمطار منذ ألف عام حسبما يقول خبراء الأرصاد الجوية.

فيضانات الصين بعد انهيار سدين

pic.twitter.com/XVP3GMXCGG — ‏﮼عايدة (@dodyuser) July 20, 2021

ومع توقعات بهطول المزيد من الأمطار في جميع أنحاء خنان خلال الأيام الثلاثة المقبلة، قالت حكومة تشنغتشو، وهي المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 12 مليون نسمة وتقع على ضفاف النهر الأصفر، إن 12 شخصا لقوا مصرعهم في خط لمترو الأنفاق غمرته المياه، بينما جرى إنقاذ أكثر من 500 شخص.

ووصف الرئيس (شي جينبينغ) الوضع بأنه “خطير جدا”، مشيرا إلى “مرحلة دقيقة” دخلتها الإجراءات الرامية للسيطرة على الفيضانات، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية الأربعاء.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء ركاب أحد قطارات المترو وهم يقفون في الظلام وقد وصلت مياه الفيضانات العكرة إلى مستوى صدورهم، بينما تحولت محطة تحت الأرض إلى بركة كبيرة.

وكتب أحد الناجين على مواقع التواصل الاجتماعي “وصلت المياه إلى صدري، انتابني الخوف ولكن الشيء الأكثر رعبا لم يكن المياه بل كان تناقص الهواء داخل العربة”.

وقال أحد سكان تشنغتشو إنه بسبب الأمطار أوقفت السلطات خدمات الحافلات حيث تعمل السيارات بالكهرباء “لهذا السبب استقل كثير من الناس مترو الأنفاق وحدثت المأساة”.

2/3: A woman rescued in flood waters in Zhengzhou, Henan (video from WeChat). pic.twitter.com/6fOblgl5OL — Bill Birtles (@billbirtles) July 20, 2021

ونقلت وسائل إعلام محلية عن خبراء الأرصاد قولهم إن كمية الأمطار التي سقطت في مدينة تشنغتشو على مدى الأيام الثلاثة الماضية تحدث “مرة واحدة كل ألف عام”.

وتم تعليق العديد من خدمات القطارات عبر إقليم خنان، وهو مركز لوجيستي رئيسي في وسط الصين، كما أغلقت السلطات الكثير من الطرق السريعة وتأخرت الرحلات الجوية أو ألغيت، فيما بلغت المياه في عشرات الخزانات والسدود مستويات التحذير.

Floods in China's Henan province and it's capital Zhengzhou seem worse even than what happened in Germany last week. Today Zhengzhou had 200mm of rain in one hour. In Germany, they had 154mm in 24 hours. See @javihagen for more. pic.twitter.com/73aIDbaVfH — Ian Fraser (@Ian_Fraser) July 20, 2021

وقالت مجموعة من الشركات وشركات التأمين وبنك حكومي اليوم الأربعاء إنها قدمت تبرعات ومساعدات طارئة للحكومات المحلية في خنان بقيمة 1.935 مليار يوان (299 مليون دولار).

وأظهرت مشاهد أخرى عمليات إنقاذ مارة في تشنغتشو من المياه الغزيرة التي كانت تجتاح الشوارع، ولقي 4 أشخاص على الأقل حتفهم في مدينة غونغيي المجاورة حيث انهارت منازل وجدران، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة مضيفة أن الأمطار تسببت في العديد من كوارث انزلاق التربة. وذكرت وسائل إعلام حكومية أن إجمالي عدد الضحايا ارتفع لـ 25.

3/3: More extraordinary scenes from the floods in central China – commuters on the Zhengzhou subway. There are other videos circulating on WeChat that show people in even worse predicaments – appears to be very destructive flooding. pic.twitter.com/hCJYq3ANyU — Bill Birtles (@billbirtles) July 20, 2021

ووجه أشخاص من خارج المدينة نداءات على موقع ويبو طلبا لمعلومات عن أقاربهم مع انقطاع الاتصالات مع المدينة.

والفيضانات الموسمية شائعة في الصين، لكن العلماء يقولون إن التغير المناخي يتسبب في زيادة ظواهر الطقس المتطرفة.

URGENT: People swallowed by sinkhole in China Floods – Henan pic.twitter.com/SQbv0xfH2M — ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) July 20, 2021

وتتسبّب الفيضانات السنوية خلال موسم الأمطار في الصين في حدوث فوضى وجرف طرق ومحاصيل ومنازل، لكن التهديد تفاقم على مدى عقود، ويرجع ذلك جزئياً إلى البناء واسع النطاق للسدود والحواجز التي قطعت الروابط بين النهر والبحيرات المجاورة وعطّلت السهول الفيضية.

وتشهد الصين كل صيف فيضانات بسبب الأمطار الموسمية. والعام الماضي، دمّرت فيضانات غير مسبوقة الطرق في جنوب غرب البلاد وأدت إلى إجلاء عشرات الآلاف من السكان.