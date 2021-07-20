البث الحي
الأخبار

من أين يأتي المسلم باليقين عند الدعاء بأن الله سيستجيب له؟ (فيديو)

20/7/2021-|آخر تحديث: 20/7/202101:37 PM (مكة المكرمة)

يعد اليقين شرطا من شروط استجابة الدعاء، فمن أين يأتي المسلم الذي يدعو الله بهذا اليقين بأن الله سيستجيب دعاءه؟

أوضح الدكتور عمر عبد الكافي هذه المسألة في لقاء على الجزيرة مباشر قائلا إن القلب المليء بالأمراض السلوكية ليس فيه مكان لليقين، فالإنسان الذي يحمل قلبه حقدا أو حسدا أو ضغينة أو بغضاء أو يأسا أو كِبرا أو رياء لا يجد اليقين مكانا له بين هذه الأمراض.

وأضاف “اليقين عبارة عن زهرة الإيمان التي لا تنبت في قلب يملؤوه السواد والأمراض، وبالتالي ينبغي تنقيه هذه القلوب أولا حتى يتسنى لليقين أن يزدهر فيها”.

وتابع “كان الصالحون يخرجون لصلاة الاستسقاء ويأخذون أواني معهم يضعونها على رؤوسهم حتى لا يغرقها المطر الذي سينزل وما في السماء سحابة واحدة”.

وأردف “أما اليوم فهناك البعض يتكلمون بالدعاء مزحا فترى الأم والأب يدعون على أبنائهم ولو فعلوا أبسط الأشياء ولا يدركون أنهم قد يستجاب لهم”.

واستطرد “إن الله يستحي من العبد أن يرد يديه خائبتين إليه دون أن يستجيب له، ويقول في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، وخزائن الله مليئة ويرزق كل الكائنات ليلا ونهارا، أفلا يرزق العبد الطائع المحب حتى وإن كان مذنبا؟”.

وختم بالقول “حين يدعو العبد ينبغي أن يوقن أن الله كريم حليم ستير، وإذا صنع العبد ألف سيئة ثم صنع حسنة واحدة قبلها وضاعفها لك، وينبغي أن نوقن بأن الله سيستجيب لنا حتى لو كنا مذنبين ولكن مع توافر النية الصادقة بأن نصلح فساد قلوبنا وعيوبها والأمراض التي تتحكم فيها”.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

مدير مستشفى في تونس ينهار باكيا ويستغيث لاقتراب نفاد مخزون الأكسجين (فيديو)

وسط تدابير مكثفة.. ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة

تدابير وقائية مكثفة في الحرم المكي لمنع تفشي فيروس كورونا (وكالة الأنباء السعودية)

الشرطة الماليزية تدمر أكثر من ألف جهاز لتعدين البيتكوين.. ما السبب؟

هل نجحت إثيوبيا أم فشلت في عملية الملء الثاني لسد النهضة؟ (فيديو)

إثيوبيا تحتفل بنجاح عملية الملء الثاتي لسد النهضة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

إسباني يزعم أنه الناجي الوحيد بعد نهاية العالم عام 2027 وصفحة مصرية تطرح تحديا ساخرا (فيديو)

يدعي صحاب الحساب أنه الناجي الوحيد من كارثة أصابت العالم ويعيش في عام 2027 (مواقع التواصل)

خبير بالأمن القومي: هذه أسباب دعم الصين للموقف الإثيوبي في قضية سد النهضة (فيديو)

الرئيس الصيني شي جين بينغ يصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (غيتي-أرشيف)

شاهد: لحظة سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي الأفغاني خلال صلاة العيد ورد فعل المصلين

الرئيس أشرف غني واصل الصلاة رغم دوي عدة انفجارات (رويترز)

بئر برهوت أو “قعر جهنم”.. حفرة غامضة في اليمن وردت بحديث نبوي فما سرها؟ (فيديو)

صورة من الجو التقطت في 6 حزيران/يونيو 2021 لبئر البرهوت المعروفةأيضا باسم &#34;قعر جهنم&#34; (الفرنسية)