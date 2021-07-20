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روسيا تنفذ تجربة ناجحة لمنظومة إس-500 الصاروخية (فيديو)

20/7/2021-|آخر تحديث: 20/7/202108:55 PM (مكة المكرمة)

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت تجربة ناجحة لإطلاق منظومتها الصاروخية الجديدة إس-500 في حقل تدريبات بجنوب البلاد، قائلة إنها نجحت في إصابة هدف بالستي فائق السرعة.

وتقول روسيا إن المنظومة إس-500 المتوقع أن يصل مدى إطلاقها الأقصى إلى 600 كيلومتر هي أكثر الأنظمة المضادة للصواريخ تطورا في العالم وقادرة على التصدي لهجمات من الفضاء.

إلا أن تطويرها تأخر سنوات عن الجدول الزمني. وكان الجيش الروسي قد أعلن في وقت سابق إنه سيبدأ بتسلم أولى منظومات إس-500 في 2020.

وفي العام الجاري، أعلن مصنّع الأنظمة (ألماظ-انتي) أن العمل على إس-500 يقترب من الاكتمال.

وقالت وزارة الدفاع في بيان “في حقل كابوستين يار للتدريبات، أجرت أحدث منظومة صاروخية للدفاع الجوي طراز إس-500 مناورات بالذخيرة الحية لإصابة هدف بالستي فائق السرعة”.

وأضاف البيان أن “الهدف أُصيب” ونشرت وزارة الدفاع لقطات فيديو للتجربة لأول مرة.

وأوضحت وزارة الدفاع أنه بعد استكمال الاختبارات سيتم إرسال أولى منظومات إس-500 المعروفة أيضا باسم (بروميثيوس وترايمفيتور-إم) إلى وحدة دفاع جوي خارج موسكو.

وكانت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي قد اشترت من روسيا منظومة إس-400 على الرغم من احتجاجات الولايات المتحدة واعتبارها أنها تهدد دفاعات الحلف.

وقالت روسيا، أمس الإثنين، إنها أجرت تجربة ناجحة أخرى لصاروخ (كروز زيركون) الذي تفوق سرعته سرعة الصوت وهو جزء من ترسانة أسلحة جديدة وصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأنها “لا تقهر”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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