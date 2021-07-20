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اليمن.. تلوث بيئي يمتد إلى محمية طبيعية بسبب غرق سفينة نفطية (فيديو)

التلوث البيئي امتد إلى محمية طبيعة جراء غرق السفينة النفطية (الأناضول)
التلوث البيئي امتد إلى محمية طبيعة جراء غرق السفينة النفطية (الأناضول)
20/7/2021-|آخر تحديث: 20/7/202101:30 PM (مكة المكرمة)

كشفت الحكومة اليمنية عن تلوث بيئي امتد إلى محمية طبيعة بسبب غرق سفينة نفطية قبالة ميناء عدن جنوبي البلاد.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، “شدد رئيس الوزراء معين عبد الملك، خلال اتصالات هاتفية أجراها مع وزيري النقل عبد السلام حميد، والمياه والبيئة توفيق الشرجبي، على رفع تقرير متكامل حول غرق السفينة النفطية قبالة ميناء عدن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية”.

واستمع عبد الملك إلى “تقرير أولي من وزيري النقل والمياه والبيئة، وتقييم الأضرار البيئية الناجمة عن التسرب والتلوث الذي امتد إلى محمية الحسوة الطبيعية”.

ووجه رئيس الوزراء “بإجراء معالجات عاجلة وسريعة للتلوث البيئي، واتخاذ كل ما يمكن لعدم تكرار الحادثة”.

والأحد، أعلنت وزارة النقل عن غرق سفينة نفطية قبالة ميناء عدن، دون ذكر تفاصيل عن وجود أضرار.

المصدر : وكالات

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