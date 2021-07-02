وزير الري المصري: نقص مواردنا المائية سيؤدي لموجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية

حذّر وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، اليوم الجمعة، من أن نقص الموارد المائية المصرية سيؤدي لموجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية لأوربا مؤكدا أن مصر لن تقبل بأي خطوة أحادية إثيوبية لتعبئة وتشغيل سد النهضة.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر وزاري رفيع المستوى بعنوان “مُشاورات من أجل الوصول إلى نتائج” نظمته الحكومة الألمانية، وفق بيان لوزارة الري المصرية.

وشارك في المؤتمر -الذي يستمر ليوم واحد- عدد كبير من الوزراء المكلفين بملف المياه في دول العالم، إضافة لممثلين عن منظمات إقليمية ودولية بحثوا أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه في العالم.

ولفت عبد العاطي إلى أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية بل سبق لها مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي، مضيفا أن مصر أبدت مرونة كبيرة في مفاوضات سد النهضة قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي.

وأكد أن مصر لن تقبل بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي وحرص بلاده على استكمال المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم، شريطة أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها.

وقال الوزير المصري إن بلاده تعاني من الشح المائي وتعد من أعلى دول العالم جفافا، إذ تقدر مواردها المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا، بينما يصل إجمالي احتياجاتها حوالي 114 مليار متر مكعب.

وأوضح أن أي نقص في الموارد المائية ستكون له تداعيات خطيرة إذ إن نقص مليار متر مكعب واحد من المياه سيتسبب في فقدان 200 ألف أسرة لمصدر رزقهم الرئيسي في الزراعة، وهو ما يعني تضرر مليون مواطن من أفراد هذه الأسر.

وأضاف أن قطاع الزراعة في مصر يعمل به 40 مليون نسمة على الأقل، وسيؤدي فقدان فرص العمل في هذا القطاع لحالة من عدم الاستقرار المجتمعي، مما سيترتب عليه موجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية للدول الأوربية وغيرها.

وتأتي هذه التصريحات غداة إعلان مصر توجيه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، تحذر فيها من “احتكاك دولي” يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، حال استمرار جمود ملف سد النهضة.

وأمس الخميس، أعلن مجلس الأمن الدولي -في مؤتمر صحفي- أنه لن يكون بمقدوره حل الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة باعتباره خارج نطاق المجلس.

وقال رئيس مجلس الأمن نيكولا دي ريفيير إن “هذا الملف بين مصر والسودان وإثيوبيا وعلى هذه الدول أن تتحدث فيما بينها وتصل إلى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه”.

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز الحالي وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالسودان ومصر، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح اتفاق جزئي من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.