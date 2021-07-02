“لبنان من فوق”.. رحلات سياحية من الجيش اللبناني تثير جدلا إلكترونيا واسعا (فيديو)

أعلن الجيش اللبناني في بيان أثار استغرابًا واسعًا تدشين رحلات سياحية مخصصة للمدنيين باسم (لبنان من فوق) على متن طوافة بتكلفة 150 دولارًا للرحلة لمدة 15 دقيقة.

وتنطلق هذه الرحلات على متن طوافة من نوع ريفن (Raven) من عمشيت وقاعدة رياق الجوية بحد أقصى 3 أشخاص للرحلة الواحدة أعمارهم من 3 سنوات فما فوق.

ويهدف المشروع إلى توفير عائدات مالية للمؤسسة العسكرية التي تعيش هي أيضا تداعيات الانهيار الاقتصادي ما أدى إلى شح كبير في ميزانيتها بعد أن خسرت الليرة أكثر من 95% من قيمتها.

أثار بيان الجيش اللبناني جدلًا واسعًا على المنصات اللبنانية وكتب أحد المغردين قائلا “أعتقد الرحلات لوقف التهريب على الحدود ستفيدنا أكثر”، بينما رأت مغردة أن هذه الرحلات “خطوة مهمة جدا للجيش اللبناني في سبيل السياحة والاكتفاء الذاتي كما كبار جيوش العالم التي تنشط أيضا في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة”.

وكتب مغرد آخر “على الأقل استعملوا الطوافات لوقف التهريب قبل الرحلات السياحية. وإذا يلزمكم سيولة بادروا إلى إنشاء صندوق تبرعات والناس كلها تتبرع لكم”.

وعبًر هذا المغرد عن نفس المقترح قائلا “افتحوا باب التبرع للجيش اللبناني مباشرة دون المرور بوزارة المالية أو إجراءات لوجستية! مباشرة ومن كل دول العالم عبر تطبيق ذكي مصمّم ومشغّل من الجيش اللبناني”.

وعلق مغرد آخر ساخرًا “قريبًا الجيش اللبناني: ثكنة للإيجار مطلة على البحر”!

رحلة سياحية لمدة ١٥ دقيقة على متن طوافة نوع Raven

لمزيد من التفاصيل، زيارة الرابط التالي:https://t.co/T47HqXgDnb#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/zXE7ddepuS — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 30, 2021

وكان قد حذر قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون الشهر الماضي -في مؤتمر دولي افتراضي لدعم الجيش نظمته فرنسا- من أن استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتما إلى انهيار جميع المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية.

ولفت إلى أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة مضيفًا أن “انعدام فرص الحلول في الوقت القريب” يبدو واضحًا.