كورونا.. موجة وبائية جديدة من المتحورة “دلتا” تجتاح أوربا والخطر يتهدد أفريقيا وآسيا

حذّرت منظمة الصحة العالمية من خطر وقوع موجة جديدة من فيروس كورونا بسبب انتشار المتحورة دلتا في عدد من دول القارة الأوربية التي تأمل في إعادة إطلاق عجلة السياحة وعودة الأنشطة الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي.

وفي الوقت الذي بدأت فيه دول أوربية ترى النور في نهاية النفق المظلم، أعلن الفرع الأوربي لمنظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بكوفيد-19 ارتفع بنسبة 10% الأسبوع الماضي في قارة أوربا التي تضم 53 دولة.

وعزا مدير منظمة الصحة العالمية في أوربا هانس كلوغه الوضع إلى “تزايد الاختلاط والرحلات والتجمعات وتخفيف القيود الاجتماعية”، وذلك خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع يندرج في سياق وضع يتطوّر بسرعة لنسخة متحوّرة “دلتا” في منطقة لا يزال ملايين الأشخاص غير ملقحين رغم الجهود الكبيرة من جانب الدول الأعضاء.

وأكّد هانس “ستكون هناك موجة جديدة في المنطقة الأوربية إلا في حال بقينا منضبطين”.

وتوقّع الفرع الأوربي من منظمة الصحة العالمية أن تصبح متحوّرة دلتا “مهيمنة” بحلول نهاية أغسطس/آب المقبل في القارة العجوز.

البرتغال وروسيا

وقرّرت البرتغال التي تشهد ارتفاعاً في الإصابات بهذه المتحورة إعادة فرض حظر التجول الليلي اعتبارا من، اليوم، في 45 منطقة بلشبونة.

ورأى وزير الصحة الألماني ينس سبان أنّ المتحورة دلتا ستشكّل بدءًا من الشهر الحالي 70 إلى 80% من الإصابات في بلاده.

وأعلنت الوكالة الأوربية للأدوية أنّ جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا تحميان كما يبدو من المتحورة دلتا لفيروس كورونا.

وفي روسيا حيث يشهد الوباء ارتفاعاً صاروخياً مع انتشار المتحورة دلتا سجّلت 672 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة في حصيلة قياسية للوفيات لليوم الثالث على التوالي.

وتوقّع المركز الأوربي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أن تمثّل المتحوّرة دلتا الشديدة العدوى 90% من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الاتحاد الأوربي بحلول نهاية أغسطس المقبل.

وفي فرنسا تزيد الضغوط لحمل العاملين في الطواقم الطبية والصحية إلى تلقّي اللّقاح المضادّ لفيروس كورونا.

وتأتي هذه المخاوف بينما دخلت الشهادة الصحية التي فرضها الاتحاد الأوربي لتسهيل السفر وبات هذا الجواز الصحي إلزامياً للتوجّه إلى 33 دولة في القارة الأوربية.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أنّ المدن المضيفة للمباريات الأخيرة من بطولة كأس أوربا لكرة القدم يجب أن تضمن تتبّعاً أفضل لحركة تنقل المشجعين، بما في ذلك قبل وصولهم وبعد مغادرتهم الملعب.

وقالت كاثرين سمالوود مسؤولة منظمة الصحة “نحن بحاجة للنظر إلى ما هو أبعد من الملاعب نفسها”.

أفريقيا في خطر

ويثيرالوضع في أفريقيا القلق حيث نبّهت منظمة الصحة العالمية من “أنّ معدلات الإصابة بالمتحورة الجديدة (دلتا) حطمت كل المستويات القياسية المسجلة خلال الذروات السابقة”.

وقالت الطبيبة ماتشيديسو مويتي مديرة فرع أفريقيا في منظمة الصحة “إن سرعة انتقال العدوى وحجم انتشار الموجة الثالثة في أفريقيا لا تُشبّه بشيء مما عرفناه حتى الآن”، مضيفة أن الانتشار الجامح للمتحوّرات الأشدّ عدوى يغيّر بشكل كبير طبيعة التهديد الجاثم على أفريقيا.

وأضافت “يجب أن نتحرك لتعزيز إجراءات الوقاية وتجنب أن يتحول الوضع إلى مأساة”.

آسيا ليست بمناى

ودخلت بنغلادش في إغلاق صارم مدته أسبوع بعد أن سجلت الحكومة ارتفاعا مقلقا وخطيرا بسبب انتشار المتحورة دلتا.

ونُشر الجيش لفرض احترام الإغلاق، في حين بلغت المستشفيات قدرتها الاستيعابية القصوى لا سيما في المناطق الحدودية مع الهند.

المتحورة دلتا بدأت انتشارها من الهند(غيتي)

وفي إندونيسيا أعلن الرئيس جوكو ويدودو عن فرض قيود طارئة ستطبق بدءًا من السبت وحتى 20 يوليو/تموز الجاري، في العاصمة جاكرتا وجزيرتي جاوا وبالي الأكثر تضررا من الوباء.

وفي باكستان، أوصت الحكومة كل الموظفين بتلقي اللقاح وعُلِّق عمل 70 عضوا في القوات شبه العسكرية مع التوقف عن دفع مرتباتهم لرفضهم الإذعان لهذا الأمر.

وبات التلقيح إلزاميا في كازاخستان لغالبية الموظفين الذين على تواصل مع أناسٍ آخرين بعد اكتشاف إصابات بالمتحورة دلتا.

وفي تايلاند -التي تحاول إنعاش القطاع السياحي المخنوق- وصل أول الزوار الأجانب إلى جزيرة بوكتيت، أمس الخميس، رغم موجة وبائية ثالثة.