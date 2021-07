غارات إسرائيلية على غزة بدعوى إطلاق بالونات حارقة من القطاع

شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي ليل الخميس-الجمعة غارات على منطقة في جنوب المدينة وأخرى وسط القطاع بدعوى إطلاق بالونات حارقة خلال النهار من القطاع المحاصر.

وأفادت تقارير إخبارية أن طائرات الاحتلال شنت غارات على موقع للمقاومة جنوب القطاع دون وقوع أي إصابات.

BREAKING: Gaza under attack from Israeli warplanes at this moment. pic.twitter.com/OHDOKS9CAO

ونقلت شبكة القدس الإخبارية عن فوزي برهوم، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية(حماس) قوله: ” قصف الاحتلال لأحد مواقع المقاومة في غزة، ما هو إلا ردات فعل استعراضية لاسترضاء مستوطنيه والتغطية على أزماته المتصاعدة، ولن يغير ذلك من إصرار شعبنا ومقاومته الباسلة عن مواصلة المشوار النضالي وبكافة السبل”.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إن مقاتلات الجيش “أغارت الليلة على موقع لتصنيع وتطوير أسلحة تابع لحماس رداً على إطلاق بالونات حارقة” من القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأضاف البيان أن الاحتلال الإسرائيلي “سيرد بقوة على أي هجمات أخرى من قطاع غزة”.

In response to the arson balloons launched from Gaza toward Israel today, IDF fighter jets struck a weapons manufacturing site used to research and develop weapons belonging to Hamas tonight.

The IDF will respond firmly against terror attempts from Gaza.

— Israel Defense Forces (@IDF) July 1, 2021