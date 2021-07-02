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غارات إسرائيلية على غزة بدعوى إطلاق بالونات حارقة من القطاع

صورة لغارات إسرائيلية على قطاع غزة في 16 يونيو/حزيران 2021 (غيتي)
صورة لغارات إسرائيلية على قطاع غزة في 16 يونيو/حزيران 2021 (غيتي)
2/7/2021-|آخر تحديث: 2/7/202112:58 PM (مكة المكرمة)

شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي ليل الخميس-الجمعة غارات على منطقة في جنوب المدينة وأخرى وسط القطاع بدعوى إطلاق بالونات حارقة خلال النهار من القطاع المحاصر.

وأفادت تقارير إخبارية أن طائرات الاحتلال شنت غارات على موقع للمقاومة جنوب القطاع دون وقوع أي إصابات.

ونقلت شبكة القدس الإخبارية عن فوزي برهوم، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية(حماس) قوله: ” قصف الاحتلال لأحد مواقع المقاومة في غزة، ما هو إلا ردات فعل استعراضية لاسترضاء مستوطنيه والتغطية على أزماته المتصاعدة، ولن يغير ذلك من إصرار شعبنا ومقاومته الباسلة عن مواصلة المشوار النضالي وبكافة السبل”.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إن مقاتلات الجيش “أغارت الليلة على موقع لتصنيع وتطوير أسلحة تابع لحماس رداً على إطلاق بالونات حارقة” من القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأضاف البيان أن الاحتلال الإسرائيلي “سيرد بقوة على أي هجمات أخرى من قطاع غزة”.

ووزعت قوات الاحتلال تسجيلا مصورا لما قالت إنه الغارات التي نفذتها على “موقع لتصنيع الأسلحة” في قطاع غزة.

وكانت خدمة الإطفاء والإنقاذ التابعة للاحتلال قالت في بيان: “أربعة حرائق اندلعت في منطقة أشكول قرب قطاع غزة” ونجمت عن “بالونات حارقة”.

وفي 21 مايو/أيار الماضي توصلت إسرائيل وفصائل المقاومة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد عدوان إسرائيلي وحشي على قطاع غزة استمر 11 يوماً وأسفر عن سقوط 260 شهيدا فلسطينيا بينهم 66 طفلا.

وتفرض إسرائيل على قطاع غزة المكتظ بمليوني فلسطيني حصاراً منذ ما يقرب من 15 سنة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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