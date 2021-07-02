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شاهد: أسرة في غزة تحتفل بعيد ميلاد ابنها فوق أنقاض منزلها

1/7/2021-|آخر تحديث: 2/7/202101:05 AM (مكة المكرمة)

قال الطفل الفلسطيني مصطفى أبو غدين -من قطاع غزة- إن أمنيته كانت أن يحتفل هذه السنة بعيد ميلاده في بيته بمعية أخوته، ومع أن قوات الاحتلال دمرت بيت الأسرة المكون من 6 طوابق، لكنّه أصر بالتنسيق مع أفراد أسرته على الاحتفال بعيد ميلاده على أنقاض البيت المهدَّم.

وصرح أبوغدين أن احتفال هذه السنة على الأنقاض هو نوع من التمسك بالأرض، متمنيا أن يتمكن السنة المقبلة من الاحتفال في بيتهم الجديد بعد الانتهاء من إعمار غزة وإعادة بناء بيتهم.

وقال منصور أبو غدين والد الطفل مصطفى إنه رغم الدمار فإن الأسرة استجابت لطلب مصطفى “لأننا لا نريد أن نحرم أطفالنا من لحظة فرح حتى لو كانت فوق الركام”.

وأضاف أن هذا الاحتفال الرمزي يمثل دعوة للتمسك بالأرض والوطن.

وتابع “قضية الإعمار في قطاع غزة اليوم أضحت أمنية الكبار والصغار بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة”.

وقالت أم مصطفى إن قصة ابنها تختزل الكثير من المحطات في حياة وصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إذ يبلغ من العمر 11 سنة، مرت عليه خلالها 3 حروب إسرائيلية، كما قضى 11 سنة من الحصار المفروض على قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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