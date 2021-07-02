جونسون آند جونسون تؤكد فعالية لقاحها ضد المتحور “دلتا”

أكدت شركة (جونسون آند جونسون) أن لقاحها (جانسين) -الذي يُعطى في جرعة واحدة- فعّال ضد المتحور (دلتا) من فيروس كورونا الشديد العدوى وأن الاستجابة المناعية للجسم يمكن أن تستمر 8 أشهر على الأقل.

وقالت الشركة الأمريكية إن دراسة أجرتها على عدد صغير مكون من 8 أشخاص تلقوا اللقاح بينت أن الأجسام المضادة وخلايا جهاز المناعة لديها كانت قادرة على تحييد المتحور دلتا.

وكذلك خلصت دراسة ثانية شملت 20 مريضًا تلقوا اللقاح من مركز (بيث إسرائيل) الطبي في مدينة بوسطن إلى النتائج ذاتها.

ونُشرت بيانات الدراستين على منصة بيوركسيف المعروفة باسم (ما قبل النشر) حيث يمكن للعلماء عرض أبحاثهم قبل نشرها المحتمل في مجلة علمية بعد مراجعتها.

وقال المدير العلمي للشركة (بول ستوفيلز)، مساء أمس الخميس، في بيان “نعتقد أن لقاحنا يوفر حماية طويلة الأمد ضد كوفيد-19 كما يسمح بتحييد المتحور دلتا”.

وقال رئيس الأبحاث والتطوير لدى المجموعة (ماثاي مامن) إن البيانات “التي توبعت على مدى ثمانية أشهر حتى الآن تظهر أن اللقاح الأحادي الجرعة ينتج استجابة قوية من الأجسام المضادة التي لا تتراجع، بل إننا لاحظنا تحسنًا بمرور الوقت”.

وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، إنها تخشى حدوث موجة جديدة من الجائحة في أوربا بسبب المتحور دلتا، في حين بدأت بلدان القارة العمل بشهادتها الصحية على أمل إنعاش السياحة، بينما يرتفع عدد الإصابات “معدل ينذر بالخطر” في أفريقيا.

وليست آسيا بمنأى عن ذلك إذ فرضت بنغلادش الإغلاق منذ أمس الخميس وأعلنت إندونيسيا عن فرض قيود، بدءًا من غد السبت، لمواجهة ارتفاع حاد في الإصابات.