“تيك توك” تتيح نشر مقاطع فيديو مدتها 3 دقائق بدلاً من واحدة

أعلنت شبكة تيك توك، أمس الخميس، أنها ستتيح قريباً نشر مقاطع فيديو على منصتها تصل مدة كل منها إلى ثلاث دقائق بدلاً من دقيقة واحدة هي الحد الأقصى في الوقت الراهن.

وأوضحت الشبكة التابعة لمجموعة (بايتدانس) الصينية في بيان أن نشر مقاطع بهذا الحجم كان يخضع للاختبار ولم يكن متاحاً سوى لبعض مصممي المقاطع، لكنه سيتسع ليشمل مئات الملايين من مستخدمي الشبكة في الأسابيع المقبلة.

وقال مدير المنتجات في تيك توك (درو كيرشوف) في البيان له “غالباً ما يخبرنا المستخدمون أنهم يرغبون في الحصول على مزيد من الوقت لإضفاء الحيوية على عروض الطهو ودروس التجميل وغيرها من المقاطع التدريبية والعروض التمثيلية”.

وأضاف أن “مقاطع الفيديو الطويلة ستوفّر للمصممين مساحة لإنشاء محتوى جديد وموسع” على تيك توك.

وبذلك تقتحم تيك توك المتخصصة أصلاً في مقاطع الفيديو القصيرة المجال الخاص بشبكة يوتيوب التي تشكّل مرجعاً فيما يتعلق بمحتويات الفيديو التي ينتجها المستخدمون مباشرة.

ونشر رئيس إنستغرام آدم موسيري، الأربعاء الماضي، نصاً أعلن من خلاله أن الشبكة الاجتماعية ستعزز تركيزها على الفيديو، مشيراً إلى مثال شبكتي يوتيوب وتيك توك المنافستين.

وفي مارس/آذار الماضي، سعت يوتيوب أيضاً إلى منافسة تيك توك على ملعبها من خلال إطلاق (يوتيوب شورتس) لإتاحة تسجيل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية.