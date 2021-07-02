البث الحي
الأخبار|تونس

تونس.. دعوى قضائية من الغنوشي ضد نواب الدستوري الحر

النائبة التونسية عبير موسى (يمين) ورئيس البرلمان التونسي الدكتور راشد الغنوشي (يسار) (مواقع التواصل)
النائبة التونسية عبير موسى (يمين) ورئيس البرلمان التونسي الدكتور راشد الغنوشي (يسار) (مواقع التواصل)
2/7/2021-|آخر تحديث: 2/7/202105:10 PM (مكة المكرمة)

قالت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، إنها تلقت دعوى قضائية من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ضد أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر اتهمهم فيها بتعطيل أعمال مجلس النواب.

وفي تصريح لوكالة الأناضول كشف نائب وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس محسن الدالي أن “الغنوشي قدم دعوى للمحكمة الابتدائية بالعاصمة، الأربعاء الماضي، ضد أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا من أصل 217) بسبب تعطيلهم أعمال مجلس النواب”.

وأضاف “النيابة العمومية أحالت الدعوى إلى وحدة أمنية مركزية (لم يسمها) لإجراء الأبحاث الأولية اللازمة بشأنها”.

وتقتضي الإجراءات القانونية في تونس أن تجري الشرطة أو الحرس الوطني تحقيقات أولية في الدعاوى قبل إحالتها إلى السلطة القضائية للبت بشأنها.

والثلاثاء الماضي، أُجبر البرلمان على نقل جلساته من مقره الرئيسي إلى الفرعي بسبب دخول عبير موسي -رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر- في اعتصام بقاعة الجلسات العامة بالمقر الرئيسي رفضا لاتفاقية بين تونس وقطر، كما تعمدت النائبة استعمال مكبرات الصوت داخل القاعة للتشويش على أعمال المجلس.

وفي مناسبات عديدة، أعربت عبير موسي عن رفضها للثورة الشعبية التونسية في 2011، التي أطاحت بالرئيس التونسي آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

ويتهم كثير من النواب عبير موسى بالعمل على تشويه البرلمان وتعطيل أعماله عبر قيامها باعتصامات عديدة وتوجيهها اتهامات لأعضائه لا أساس لها.

المصدر : الأناضول

حول هذه القصة

من برنامج: هاشتاج

نائب في البرلمان التونسي يضرب عبير موسي

ثارت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يظهر لحظة الاعتداء على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وتوجيه عدة لكمات لها بعد محاولتها التشويش على الجلسة المنعقدة وإفشالها.

المزيد من الأخبار

انفجار بيروت.. القضاء يعتزم استجواب دياب ورفع الحصانة عن 3 وزراء سابقين للادعاء عليهم

انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب الماضي (غيتي)

وزير الري المصري: نقص مواردنا المائية سيؤدي لموجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية

سد النهضة الإثيوبي يمثل مصدر قلق لمصر والسودان بسبب تأثيره على حصتهما من المياه (غيتي)

هل آن موعد خلع الكمامات؟ “مع الحكيم” يرصد التفاصيل

(غيتي)

بالصور: تركيا تخصص طائرة إسعاف لنقل مواطن مريض من ليبيريا

تركيا تجلي مواطنها المريض من ليبريا في طائرة خاصة (الأناضول)
الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا