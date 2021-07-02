تونس.. دعوى قضائية من الغنوشي ضد نواب الدستوري الحر

قالت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، إنها تلقت دعوى قضائية من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ضد أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر اتهمهم فيها بتعطيل أعمال مجلس النواب.

وفي تصريح لوكالة الأناضول كشف نائب وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس محسن الدالي أن “الغنوشي قدم دعوى للمحكمة الابتدائية بالعاصمة، الأربعاء الماضي، ضد أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا من أصل 217) بسبب تعطيلهم أعمال مجلس النواب”.

وأضاف “النيابة العمومية أحالت الدعوى إلى وحدة أمنية مركزية (لم يسمها) لإجراء الأبحاث الأولية اللازمة بشأنها”.

وتقتضي الإجراءات القانونية في تونس أن تجري الشرطة أو الحرس الوطني تحقيقات أولية في الدعاوى قبل إحالتها إلى السلطة القضائية للبت بشأنها.

والثلاثاء الماضي، أُجبر البرلمان على نقل جلساته من مقره الرئيسي إلى الفرعي بسبب دخول عبير موسي -رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر- في اعتصام بقاعة الجلسات العامة بالمقر الرئيسي رفضا لاتفاقية بين تونس وقطر، كما تعمدت النائبة استعمال مكبرات الصوت داخل القاعة للتشويش على أعمال المجلس.

وفي مناسبات عديدة، أعربت عبير موسي عن رفضها للثورة الشعبية التونسية في 2011، التي أطاحت بالرئيس التونسي آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

ويتهم كثير من النواب عبير موسى بالعمل على تشويه البرلمان وتعطيل أعماله عبر قيامها باعتصامات عديدة وتوجيهها اتهامات لأعضائه لا أساس لها.