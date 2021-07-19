مشجعو الأهلي المصري يرفضون تهنئة إسرائيلية بفوز ناديهم باللقب الأفريقي

شنت جماهير النادي الأهلي، هجوما شرسا على حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية وذلك بعد نشره تغريدة هنأ فيها الفريق المصري باللقب الأفريقي العاشر.

وقال الحساب في تغريدة نشرها، اليوم الأحد، نهنئ فريق النادي الأهلي المصري، بفوزه بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ10 بعد تفوقه على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بـ3 أهداف مقابل-0″.

وأضاف “سيلعب الأهلي مباراة نهائي السوبر الأفريقي أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي الذي فاز بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية”.

نهنئ فريق النادي الأهلي المصري🇪🇬 بفوزه بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة ال10 بعد تفوقه على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ب3 اهداف مقابل-0 .سيلعب الأهلي مباراة نهائي السوبر الأفريقي أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي الذي فاز بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية. pic.twitter.com/AJGD6wySk7 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 18, 2021

ورفض عدد كبير من المغردين المصريين التغريدة، مؤكدين على أنهم لن يقبلوا تهنئة من “الكيان الصهيوني المحتل”، مشيرين إلى قومية القضية الفلسطينية.

وقال المغرد محمد حسين في تغريدة له “لا نقبل تهنئة من الاحتلال الصهيوني، فلسطين عربية حرة، فريحوا نفسكم بقا وبطلوا، لأن عمرنا ما هنهأ أي فريق عندكم”.

لا نقبل تهنئة من الاحتلال الصهيوني فلسطين عربية حرة 🇵🇸🇪🇬 فريحوا نفسكم بقا و بطلوا حك لأن عمرنا ما هنهأ اي فريق عندكم https://t.co/5aFFDY4h5e — Muhammad Hussein (@Mhussein9911) July 18, 2021

بينما غرد المشجع محمد البيطار قائلا “تهنئه غير مقبولة، إن شاء الله سوف نهنئ إخواننا في فلسطين قريبا عند تخلصهم من الاحتلال”.

وكتب حساب باسم حافظ ظاظا قائلا: “واحنا كأهلاوية ومصريين بنهدي الكاس لدولة فلسطين وإخواننا الفلسطينيين”.

وعلق حساب آخر قائلا: “وأنا زمالكاوية وببارك للأهلي من كل قلبي وبقول لحضرتك إنت مالك تهنى فريقنا ليه”.

تهنئه غير مقبوله 😡

ان شاء الله سوف نهنئ اخواننا في فلسطين قريبا عند تخلصهم من الاحتلال pic.twitter.com/jzMyYS2hu3 — Mohamed Albeetar/محمد البيطار (@AlbeetarMohamed) July 18, 2021

ومنح الأهلي لقبه العاشر في تاريخ المسابقة والثاني له على التوالي، معززا بذلك رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة باللقب القاري، موسعا الفارق مع جاره وغريمه الزمالك، وأيضا نادي مازيمبي الكونغولي، حيث توج كل منهما باللقب 5 مرات.

وبهذا ضمن الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي بعدما شارك في النسخة الماضية في قطر ونجح في حصد المركز الثالث.

شكرا للكيان الصهيونى المحتل اللى بيفكرنا حتى فى لحظات الفرح و الانتصار ان لنا اراضى عربية مغتصبة لن تكتمل فرحتنا ابدا الا بتحريرها https://t.co/pVEIfEitFJ — Mrx (@Mansour5d) July 18, 2021

كما أن الفوز بدوري الأبطال أعطى الأهلي فرصة الحفاظ على لقب كأس السوبر الأفريقي حيث سيواجه فريق الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية.

ونال الأهلي لقب السوبر الأفريقي في نسخته الأخيرة بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين من دون رد.

تهنئة مرفوضة وغير مقبولة ولا نتشرف بها ونطلب عدم تكرارهها pic.twitter.com/2C9Gh6xbRA — النملة المتوحشة 🐜🐚☄ (@LbsVhioc5WjKP1G) July 18, 2021

مرفوضة. لانقبل من احتلال اي تهنئة القدس لينا بإذن الله تعالى — Khaled (@khkkkkk145567) July 18, 2021

هل سوف تقوم اداره وسوشيال ميديا نادي الأهلي بالتهجم و العنصريه ام انها ترحب بتهنئه الجماعات و العصابات الإرهابيه الصهيونيه اليهوديه المحتله المزعومه إسرائيل 🐷🐷🐷🐷🐷 https://t.co/KHrxaQJIu1 — Adham (@Adham0V) July 18, 2021