“ليس نهج مسلم تجاه مسلم”.. أردوغان يوجه رسالة إلى حركة طالبان الأفغانية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حركة طالبان إلى التوقف عن سياسة “احتلال” الأراضي في أفغانستان، والعمل كي يسود السلام كافة أرجاء البلاد، حسبما نقلت عنه وكالة الأناضول.

وأكد أردوغان في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن الحركة لم تستخدم عبارة من قبيل “لا نريد تركيا” في تصريحاتها، بل أصدرت بيانات من وجهة نظرها تتضمن بعض المقاربات المفترضة تجاه تركيا، وذلك ردا على سؤال حول سير المباحثات مع الجانب الأمريكي بشأن تأمين تركيا مطار كابل.

وأشار أردوغان إلى أن الجانب التركي يدرس إمكانية إجراء لقاءات مع طالبان وماهية النتائج التي يمكن أن تسفر عنها.

وأكد أن “نهج طالبان في أفغانستان ليس نهج مسلم تجاه مسلم آخر” من منظور تركيا.

وقال “أفغانستان بلد ذو أغلبية مسلمة ساحقة، واستمرار طالبان بالقيام بما يشبه عملية احتلال نهج غير صائب”.

وأضاف “نحن بدورنا نتوجه بالنداء إلى طالبان من تركيا، يتعين عليها التوقف عن عملية الاحتلال هذه والاستيلاء على أراضي أشقائها، وإظهار أن السلام يسود عموم أفغانستان للعالم بأسرع وقت”.

وتشن طالبان حملة جديدة في الوقت الحالي للسيطرة على مزيد من الأراضي في الوقت الذي تنسحب فيه القوات الأجنبية من البلاد.

وتجري تركيا محادثات مع مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية بشأن عرض قدمته أنقرة للمساعدة في ضمان أمن مطار كابل وعمله، وهو أمر أساسي لتمكين الدول من الإبقاء على حضورها الدبلوماسي في بلد يشهد معارك عنيفة بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية.

قوات تركية في مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل (الأناضول)

“احتلال أجنبي”

وتنشر تركيا في أفغانستان مئات الجنود، إلا أن مسؤولا تركيا أكد لوكالة فرانس برس أن هؤلاء ليسوا “قوات قتالية”.

والأسبوع الماضي حذرت حركة طالبان بشدة تركيا من إبقاء قوات في أفغانستان لحماية مطار كابل بعد إنجاز انسحاب القوات الأجنبية المرتقب بحلول نهاية أغسطس/ آب.

وأعلنت الحركة في بيان أن “قرار القادة الأتراك ليس حكيما، إنه انتهاك لسيادتنا ولوحدة وسلامة أراضينا وهو مخالف لمصالحنا الوطنية”.

وأضافت “نعتبر إبقاء قوات أجنبية في وطننا من قبل أي دولة ومهما كانت الذريعة على أنه احتلال والمحتلون سيعاملون على هذا الأساس”.

وتابعت الحركة “إذا لم تعد السلطات التركية النظر في قرارها مواصلة احتلال بلادنا” فإن طالبان “ستقاومها كما قاومت 20 عاما من الاحتلال” الأجنبي.