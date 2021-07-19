“لو لم تعطوني الدواء سأحرق الصيدليات”.. صرخة مواطن لبناني يريد العلاج لأمه (فيديو)

أكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني السابق ريشار قيومجيان أن الأمر كان واضحًا منذ البداية بأن الرئيس ميشال عون لم يكن يريد سعد الحريري رئيسًا للحكومة.
صرخ مواطن لبناني- في مقطع فيديو متداول- مهددًا بإحراق الصيدليات إذا لم يستطع الحصول على العلاج الخاص بأمه التي تعاني من مرضي الضغط والسكري.
وقال المواطن في يأس إن الحياة لم تعد مهمة من وجهة نظره فهو ليس لديه غير والدته التي أصبحت حياتها في خطر بعد نفاد الأدوية التي لديها، وكل ما يريده هو توفير العلاج اللازم لها.
وتتفاقم أزمة الدواء في لبنان مع الارتفاع الضخم المرتقب في الأسعار بعدما أصدرت وزارة الصحة لوائح الأسعار الجديدة بناء على سعر صرف 12 ألف ليرة للدولار الواحد بدلا من 1500 ليرة.
صرخة.. مواطن لبناني يهدد بإحراق الصيدليات إذا لم يحصل على الدواء لوالدته المريضة#لبنان #مباشر pic.twitter.com/LqttFNcPvB
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 18, 2021
وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن قد اتخذ قرارا برفع الدعم عن الأدوية التي يقل سعرها عن 12 ألف ليرة مستثنيا أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية وحليب الأطفال واللقاحات والأمراض العصبية مما أدى لزيادة أسعار غالبية الأدوية ما بين 4 إلى 6 أضعاف.
ويواصل الكثير من أصحاب الصيدليات إضرابهم في عموم لبنان الذي كانوا قد أعلنوا عنه منذ أكثر من أسبوع، مطالبين وزارة الصحة والجهات الأمنية بحمايتهم من الاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل المواطنين الغاضبين نظرا لشح الأدوية.
ويعيش اللبنانيون في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية حادة إذ انخفضت الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي لمستويات قياسية وبلغ سعر الصرف 22 ألف ليرة مقابل دولار واحد في السوق السوداء.
وصنف البنك الدولي الوضع الاقتصادي في لبنان ضمن أسوأ 10 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.