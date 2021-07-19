“لو لم تعطوني الدواء سأحرق الصيدليات”.. صرخة مواطن لبناني يريد العلاج لأمه (فيديو)

صرخ مواطن لبناني- في مقطع فيديو متداول- مهددًا بإحراق الصيدليات إذا لم يستطع الحصول على العلاج الخاص بأمه التي تعاني من مرضي الضغط والسكري.

وقال المواطن في يأس إن الحياة لم تعد مهمة من وجهة نظره فهو ليس لديه غير والدته التي أصبحت حياتها في خطر بعد نفاد الأدوية التي لديها، وكل ما يريده هو توفير العلاج اللازم لها.

وتتفاقم أزمة الدواء في لبنان مع الارتفاع الضخم المرتقب في الأسعار بعدما أصدرت وزارة الصحة لوائح الأسعار الجديدة بناء على سعر صرف 12 ألف ليرة للدولار الواحد بدلا من 1500 ليرة.

صرخة.. مواطن لبناني يهدد بإحراق الصيدليات إذا لم يحصل على الدواء لوالدته المريضة#لبنان #مباشر pic.twitter.com/LqttFNcPvB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 18, 2021

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن قد اتخذ قرارا برفع الدعم عن الأدوية التي يقل سعرها عن 12 ألف ليرة مستثنيا أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية وحليب الأطفال واللقاحات والأمراض العصبية مما أدى لزيادة أسعار غالبية الأدوية ما بين 4 إلى 6 أضعاف.

ويواصل الكثير من أصحاب الصيدليات إضرابهم في عموم لبنان الذي كانوا قد أعلنوا عنه منذ أكثر من أسبوع، مطالبين وزارة الصحة والجهات الأمنية بحمايتهم من الاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل المواطنين الغاضبين نظرا لشح الأدوية.

ويعيش اللبنانيون في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية حادة إذ انخفضت الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي لمستويات قياسية وبلغ سعر الصرف 22 ألف ليرة مقابل دولار واحد في السوق السوداء.

وصنف البنك الدولي الوضع الاقتصادي في لبنان ضمن أسوأ 10 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.