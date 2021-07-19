عشرات القتلى والمصابين في انفجار بمدينة الصدر العراقية (فيديو)

لقي 35 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 60 آخرون في انفجار ضخم، ضرب سوقا مكتظة في مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد.

وقالت السلطات العراقية إن التفجير ناجم عن عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق بالمدينة.

وذكرت تقارير إخبارية أن نساء وأطفالا بين القتلى وأن بعض المتاجر احترقت نتيجة الانفجار.

وأظهرت صور للتفجير حالة من الهلع في سوق الوحيلات بالمدينة، بينما جرى نقل عشرات المصابين إلى مستشفيات قريبة.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم حسبما قالت وكالة ناشر نيوز التابعة له على تليغرام. وأضاف أن أحد مقاتليه فجر سترته الناسفة وسط الحشود.

وقالت مصادر طبية إن عدد القتلى قد يرتفع لأن بعض المصابين في حالة حرجة.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح على تويتر “في جريمة بشعة وقسوة قل مثيلها، يستهدفون أهلنا المدنيين في مدينة الصدر عشية العيد. لا يرتضون للشعب أن يهنأ ولو لحظة بالأمن والفرح. لن يهدأ لنا بال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد الجبان من جذوره”.

وقال يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان، إن الأخير أمر بتوقيف قائد القوة الأمنية المسؤولة عن تأمين سوق الوحيلات.

كما أمر الكاظمي، وفق المصدر ذاته بفتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد (التابعة للجيش) بالحادث.

وتعد مدينة الصدر إحدى ضواحي بغداد الفقيرة والأكثر اكتظاظاً بالسكان، وهي معقل مناصري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي يملك نفوذاً كبيراً على الساحة السياسية في العراق.

وهذا الهجوم هو الأكبر منذ الهجومين الانتحاريين اللذين هزا وسط العاصمة العراقية، في يناير/كانون الثاني الماضي، وأسفرا عن مقتل 32 شخصاً وتبناهما “تنظيم الدولة”.

كما قتل 18 شخصاً مطلع مايو/أيار الماضي، غالبيتهم من عناصر الأمن في سلسلة هجمات شنها مسلحون في مناطق متفرقة من العراق.