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سابقة خطيرة في يوم عرفة.. المستوطنون يقتحمون الأقصى وتكبيرات المصلين تهز الأرجاء (فيديو)

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى صبيحة يوم عرفة في تصعيد غير مسبوق (وسائل إعلام فلسطينية)
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى صبيحة يوم عرفة في تصعيد غير مسبوق (وسائل إعلام فلسطينية)
19/7/2021-|آخر تحديث: 19/7/202112:22 PM (مكة المكرمة)

جدد عشرات المستوطنين اقتحامهم للمسجد الأقصى في صبيحة يوم عرفة، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية بعد يوم ساخن أمس، إذ دنّس المئات باحات المسجد بينما قمعت قوات الاحتلال المصلين والمرابطين، واعتقلت عددًا منهم وحاصرت مجموعة أخرى داخل المصلى القبلي.

وذكر تلفزيون فلسطين الرسمي أن أعدادًا كبيرة من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى المبارك صبيحة اليوم الإثنين، وهو ما وصفته وسائل إعلام فلسطينية بتصعيد خطير وغير مسبوق في يوم عرفة.

وخلال اقتحام المستوطنين الخطير للمسجد الذي يأتي تزامنًا مع إحياء المسلمين ليوم عرفة (الموافق التاسع من ذي الحجة)، أطلق المصلون في الأقصى التكبيرات وسط انتشار مكثف لجنود الاحتلال وإغلاق بوابات المصلى القبلي باستثناء بوابة واحدة.

وقوبل تصعيد المستوطنين المتواصل، بدعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك غدًا الثلاثاء الموافق العاشر من شهر ذي الحجة. وأدى عدد من الشبان صلاة فجر يوم عرفة على أبواب الأقصى بعد منعهم من الدخول إليه.

وأمس، أغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل الأقصى ومنعت الدخول إليه بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل” المزعوم، وحاصرت العشرات من المصلين داخل المسجد القبلي، كما دخلت في مواجهات ليلًا مع الشبان عند باب العامود بالقدس المحتلة واعتقلت بعضهم.

 

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر أمس باحات الاقصى واعتدت على المصلين والمرابطين هناك وأخلتهم بالقوة قبل أن تعتقل عددًا منهم وتغلق المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية.

كما قطعت أسلاك مكبرات الصوت داخل الأقصى، وذلك كله لتسهيل ولتأمين اقتحام مئات المستوطنين -قدر عددهم بأكثر من 1500 مستوطن- لباحات المسجد انطلاقًا من باب المغاربة، وأقام بعضهم طقوسًا دينية قبالة قبة الصخرة.

 

وقوبلت اقتحامات أمس بتنديد وإدانات رسمية وشعبية واسعة. كما غرد ناشطون عبر وسمي (#اقتحام_8_ذوالحجة) و(#لن_يمر_الاقتحام) تنديدًا بالاقتحامات وتحية لصمود المقدسيين وسط دعوات للرباط والنفير العام والتحرك نصرة للأقصى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية

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تفاعل ناشطون فلسطينيون وعرب مع صمود المقدسيين عند المسجد الأقصى والمرابطين المحاصرين داخل المصلى القبلي تزامنًا مع اقتحامات المستوطنين للمسجد المبارك في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل” المزعوم.

18/7/2021
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