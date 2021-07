رئيس وزراء إثيوبيا يهنئ شعبه بنجاح التعبئة الثانية لسد النهضة (صور)

هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الإثنين، شعبه بإتمام التعبئة الثانية لـسد النهضة بنجاح.

وكرر آبي أحمد تأكيده على أن إثيوبيا “في وضع أفضل للحفاظ على المرونة في جميع الاتفاقات” حسبما نقلت عنه هيئة الإذاعة الحكومية “فانا”.

وبحسب “فانا” فإن خزان سد النهضة وصل إلى منسوب مياه غامر (زائد عن المعدل الطبيعي) بعد استكمال عملية الملء الثانية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، عبر حسابه على موقع تويتر، الانتهاء من عملية الملء الثاني لسد النهضة.

وقال بيكيلي “يوم 12 يوليو/تموز الجاري، تم الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة وتدفق الماء إلى قمة السد”.

وأضاف: “مبروك للإثيوبيين وأصدقاء إثيوبيا: النتيجة كمية المياه اللازمة لتشغيل توربينين (لتوليد الكهرباء)”.

وتابع “لقد قمنا بالكثير من العمل هذا العام للوصول إلى هذه النقطة، نعمل بجد لإنتاج التوربينات القادمة، وسنكون قادرين على إكمال ذلك في الأشهر القادمة”.

Today, 19th July, 2021, the GERD reservoir reached overtopping water level. Currently, the incoming flow passes through both bottom outlets and overtopping. This year also we are experiencing extreme rainfall in the Abbay Basin(Blue Nile Basin). As a result, the GERD reservoir pic.twitter.com/MGPeEyC1UF

— Dr Eng Seleshi Bekele (@seleshi_b_a) July 19, 2021