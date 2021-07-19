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“حالتها خطرة”.. تضامن واسع مع الممثلة ياسمين عبد العزيز بعد دخولها العناية المركزة

تضامن واسع مع الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العناية المركزة (مواقع التواصل)
تضامن واسع مع الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العناية المركزة (مواقع التواصل)
19/7/2021-|آخر تحديث: 19/7/202103:52 PM (مكة المكرمة)

تضامن ناشطون وفنانون وإعلاميون مصريون وعرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الممثلة ياسمين عبد العزيز بعد دخولها العناية المركزة إثر تعرضها لوعكة صحية بعد إجرائها عملية جراحية، مناشدين الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكان زوجها الممثل أحمد العوضي قد كتب عبر فيسبوك السبت “الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها”.

وتداولت مواقع إخبارية مصرية نبأ تعرض ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية أدت إلى خضوعها لعملية جراحية دقيقة، ونتج عن خطأ جراحي من أحد الأطباء إصابتها بتلوث بكتيري نقلت على إثره إلى العناية المركزة.

وأمس الأحد كتب العوضي ردًا على ذلك “يا جماعه بعد إذنكم.. أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط.. وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل.. هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجه دعواتكم.. دي كفاية إنها تهوّن عليها”.

كذلك طالب الممثل وائل عبد العزيز وسائل الإعلام بعدم نشر أي تصريحات تتعلق بالحالة الصحية لشقيقته ياسمين إلا إذا كانت منسوبة لأسرتها.

وكتب أمس عبر فيسبوك “أرجو من الجميع احترام واستيعاب قلقنا، وعدم نشر أي تصريحات أو صور مش عن لساننا، ولما نطمن وتستقر الحالة، هنطمن الناس عليها، وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي”.

وفي وقت سابق كان قد أعلن قائلًا “أنا كل إللي هقدر أقوله دلوقتي: ادعوا لياسمين حالتها خطرة”.

واليوم الإثنين طالب الجميع بالدعاء لشقيقته في يوم عرفة، ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة حالة ياسمين، وفق قوله.

وتفاعل عدد من نجوم الفن ومحبي ياسمين عبد العزيز (41 عامًا) مع تلك الأنباء على نطاق واسع وسط سيل من الدعوات لها بتمام الشفاء من الوعكة الصحية التي ذكرت بعض وسائل الإعلام أنها “غيبوبة تامة”.

وكتب الفنان أحمد السقا عبر إنستغرام أيضًا “اللهم بحق هذه الأيام المباركة، أن تشفي ياسمين عبد العزيز شفاء لا يغادر سقمًا، دعواتكم لأختي وعشرة عمري الست الطيبة الجدعة”.

وغرد الممثل نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا “‏أصدق الدعوات بالشفاء للزميلة الفنانة ياسمين عبد العزيز ربنا يعافيك وترجعي تنوري الساحة الفنية”.

وكتبت الممثلة كندة علوش عبر تويتر “يا رب اشف محبوبة الجميع ياسمين عبد العزيز شفاء لا يغادر سقمًا، وطمن قلب أهلها وحبايبها عليها ادعوا لها بالشفاء العاجل”.

وغرد الفنان صلاح عبد الله عبر تويتر قائلًا “في كل الظروف الصحية الصعبة اللي مريت بيها كانت دايمًا جانبي، أرجوكم تدعوا من قلوبكم لبنتي الغالية الجدعة”.

وفي تغريدة جديدة اليوم كتب “في هذا الفجر الطيب يارب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين نسألك الشفاء لكل مريض والسعادة لكل حزين آمين. وأرجوكم الدعاء لبنتي الغالية ياسمين يارب يابنتي تعيِّدي في بيتك مع أسرتك وحبايبك”.

وكتبت المطربة أنغام “يارب بحق اسمك الشافي اشفي ياسمين عبد العزيز، وعافها وردها لأولادها واحبابها سالمه أنت قادر يارب”.

وقالت ياسمين صبري “حبيبتي ياسمين عبد العزيز إن شاء الله بكرة حتكوني قومتي بالسلامة، اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقمًا فلا شفاء إلا شفاؤك”.

وكتبت الفنانة حلا شيحة عبر إنستغرام “اللهم رب الناس أذهب البأس اشفِ ياسمين عبد العزيز شفاء لا يغادر سقمًا ولا ألمًا إنك انت الشافي.. ربنا يشفيها و يعافيها بحبها أوي.. ويارب تقوم بالسلامة وتبقي زي الفل”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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