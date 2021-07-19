“حالتها خطرة”.. تضامن واسع مع الممثلة ياسمين عبد العزيز بعد دخولها العناية المركزة

تضامن ناشطون وفنانون وإعلاميون مصريون وعرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الممثلة ياسمين عبد العزيز بعد دخولها العناية المركزة إثر تعرضها لوعكة صحية بعد إجرائها عملية جراحية، مناشدين الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكان زوجها الممثل أحمد العوضي قد كتب عبر فيسبوك السبت “الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها”.

وتداولت مواقع إخبارية مصرية نبأ تعرض ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية أدت إلى خضوعها لعملية جراحية دقيقة، ونتج عن خطأ جراحي من أحد الأطباء إصابتها بتلوث بكتيري نقلت على إثره إلى العناية المركزة.

وأمس الأحد كتب العوضي ردًا على ذلك “يا جماعه بعد إذنكم.. أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط.. وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل.. هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجه دعواتكم.. دي كفاية إنها تهوّن عليها”.

كذلك طالب الممثل وائل عبد العزيز وسائل الإعلام بعدم نشر أي تصريحات تتعلق بالحالة الصحية لشقيقته ياسمين إلا إذا كانت منسوبة لأسرتها.

وكتب أمس عبر فيسبوك “أرجو من الجميع احترام واستيعاب قلقنا، وعدم نشر أي تصريحات أو صور مش عن لساننا، ولما نطمن وتستقر الحالة، هنطمن الناس عليها، وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي”.

وفي وقت سابق كان قد أعلن قائلًا “أنا كل إللي هقدر أقوله دلوقتي: ادعوا لياسمين حالتها خطرة”.

واليوم الإثنين طالب الجميع بالدعاء لشقيقته في يوم عرفة، ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة حالة ياسمين، وفق قوله.

وتفاعل عدد من نجوم الفن ومحبي ياسمين عبد العزيز (41 عامًا) مع تلك الأنباء على نطاق واسع وسط سيل من الدعوات لها بتمام الشفاء من الوعكة الصحية التي ذكرت بعض وسائل الإعلام أنها “غيبوبة تامة”.

#ياسمين_عبدالعزيز

من وانت طفله صغيره بتعملي اعلانات..وانا بحبك

ربنا يكتب لك الشفاء والسلامه pic.twitter.com/al0yHJBCEy — Menحa🕊⚘🌿🇪🇬تحيـا_مــ𓁳𓆃ـصــ𓅮ـر_Egypt𓁳𓄿𓅓 (@menhaa2) July 18, 2021

وكتب الفنان أحمد السقا عبر إنستغرام أيضًا “اللهم بحق هذه الأيام المباركة، أن تشفي ياسمين عبد العزيز شفاء لا يغادر سقمًا، دعواتكم لأختي وعشرة عمري الست الطيبة الجدعة”.

وغرد الممثل نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا “‏أصدق الدعوات بالشفاء للزميلة الفنانة ياسمين عبد العزيز ربنا يعافيك وترجعي تنوري الساحة الفنية”.

أصدق الدعوات بالشفاء للزميلة الفنانة #ياسمين_عبدالعزيز .

ربنا يعافيكي وترجعي تنوري الساحة الفنية. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) July 18, 2021

وكتبت الممثلة كندة علوش عبر تويتر “يا رب اشف محبوبة الجميع ياسمين عبد العزيز شفاء لا يغادر سقمًا، وطمن قلب أهلها وحبايبها عليها ادعوا لها بالشفاء العاجل”.

وغرد الفنان صلاح عبد الله عبر تويتر قائلًا “في كل الظروف الصحية الصعبة اللي مريت بيها كانت دايمًا جانبي، أرجوكم تدعوا من قلوبكم لبنتي الغالية الجدعة”.

في كل الظروف الصحية الصعبة اللي مريت بيها من ٢٠١٠م كانت دايماً جنبي

أرجوكم في هذا الفجر الطيب المبارك تدعوا من قلوبكم لبنتي الغالية الجدعة الأصيلة المخلصة الطيبة #ياسمين_عبدالعزيز

يارب أرزقها الشفاء التام والعاجل يارب pic.twitter.com/szKONUbTe2 — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) July 18, 2021

وفي تغريدة جديدة اليوم كتب “في هذا الفجر الطيب يارب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين نسألك الشفاء لكل مريض والسعادة لكل حزين آمين. وأرجوكم الدعاء لبنتي الغالية ياسمين يارب يابنتي تعيِّدي في بيتك مع أسرتك وحبايبك”.

في هذا الفجر الطيب يارب العالمين ياأكرم الأكرمين ياأرحم الراحمين نسألك الشفاء لكل مريض والسعادة لكل حزين آمين آمين آمين

وأرجوكم الدعاء لبنتي الغالية ❤️ياسمين❤️

والصور جزء من مشواري معها 👇يارب يابنتي تعيِّدي في بيتك مع أسرتك وحبايبك يارب🙏#ياسمين_عبدالعزيز ❤️🙏❤️ pic.twitter.com/fQ8HrfeBFX — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) July 19, 2021

وكتبت المطربة أنغام “يارب بحق اسمك الشافي اشفي ياسمين عبد العزيز، وعافها وردها لأولادها واحبابها سالمه أنت قادر يارب”.

يارب بحق اسمك الشافي اشفي #ياسمين_عبدالعزيز وعافها وردها لأولادها واحبابها سالمه انت قادر يارب 🤲 pic.twitter.com/lDgs98o4dJ — Angham (@Angham) July 18, 2021

وقالت ياسمين صبري “حبيبتي ياسمين عبد العزيز إن شاء الله بكرة حتكوني قومتي بالسلامة، اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقمًا فلا شفاء إلا شفاؤك”.

حبيبتي #ياسمين_عبدالعزيز ان شاء الله بكرة حتكوني قومتي بالسلامة. اللهم اشفيها شفاءاً لا يغادر سقماً فلا شفاءاً الا شفائك. ❤️❤️ — Yasmine Sabri (@yasminesabri) July 18, 2021

وكتبت الفنانة حلا شيحة عبر إنستغرام “اللهم رب الناس أذهب البأس اشفِ ياسمين عبد العزيز شفاء لا يغادر سقمًا ولا ألمًا إنك انت الشافي.. ربنا يشفيها و يعافيها بحبها أوي.. ويارب تقوم بالسلامة وتبقي زي الفل”.

يارب اشفيكي يا حبيبتي يااارب يااارب 😥💔#ياسمين_عبدالعزيز pic.twitter.com/klb8Thdq4E — تحيا مصر (@shimaa3060) July 18, 2021

يارب بحق اسمك الشافي اشفي #ياسمين_عبدالعزيز وعافها وردها لأولادها واحبابها و أهلها سالمه انت قادر يارب 🤲 pic.twitter.com/HpJZ9rOAR1 — Toomii_kwt (@kwt_toomii) July 18, 2021

خاص.. الأزمة الصحية التي تعرضت لها #ياسمين_عبدالعزيز هي تسمم في الدم وذلك بعد خطأ طبي وهي تجري عملية جراحية.. وترتب عليه دخولها غيبوبة حالياً وأصبحت الحالة خطرة وتحتاج للدعاء. pic.twitter.com/ggrWARsjjm — Hani Azab (@Haniazab3) July 18, 2021

اللهم إنّ نسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل ، أن تشفي #ياسمين_عبدالعزيز وتمدّها بالصحّة والعافية ، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

ربّ إنّ مسّها الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.

اللهمّ ألبسها ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجل وردها لأولادها وزوجها وأهلها رداً جميلاً يا أرحم الراحمين. pic.twitter.com/GGX46ZOULj — WAFAA ELKILANY (@ELKILANYWAFAA) July 18, 2021