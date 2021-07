تحقيق يكشف استخدام برنامج تجسس إسرائيلي لاستهداف هواتف مسؤولين وصحفيين (فيديو)

كشف تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية ونُشرت نتائجه، اليوم الأحد، عن أن برنامجا للتجسس من إنتاج شركة إسرائيلية استخدم لاختراق 37 نوعا من الهواتف الذكية تخص صحفيين ومسؤولين وناشطين بأنحاء متفرقة من العالم.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن برنامج بيغاسوس الذي تمنح شركة “إن.إس.أو غروب” الإسرائيلية تراخيص تشغيله، استخدم لاستهداف معارضين في الخارج.

وقالت مؤسسة أخرى وهي صحيفة الغارديان البريطانية إن التحقيق أشار إلى “انتهاك واسع النطاق ومستمر” من خلال برنامج التجسس الذي وصفته الصحيفة بأنه برنامج خبيث يصيب الهواتف الجوالة ليتيح استخلاص رسائل نصية وصور ورسائل بريد الكتروني وتسجيل مكالمات وتنشيط مكبرات الصوت سرا.

India, Hungary, Morocco, Azerbaijan: as part of the #PegasusProject, @FbdnStories and 16 media organizations have identified more than 180 journalists around the world, all selected as potential targets of spyware.

Our investigation:https://t.co/v6GeNzdw6e

— Forbidden Stories (@FbdnStories) July 19, 2021