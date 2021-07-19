إسرائيل تنفي ضلوعها في أزمة سد النهضة الإثيوبي

نفت إسرائيل، مساء اليوم الأحد، ضلوعها في أزمة سد النهضة الإثيوبي المتصاعدة، مؤكدة أنها “تقف على مساحة واحدة” من أطراف الأزمة.

وجاء الرد الإسرائيلي ردا على أصوات مصرية تتهم تل أبيب بالوقوف وراء أزمة سد النهضة عبر تشجيع ومساعدة إثيوبيا على إتمام هذا المشروع، لتحقيق حلم تل أبيب القديم بالحصول على حصة من مياه النيل.

وقالت سفارة تل أبيب بالقاهرة، التي تجمع بلادها علاقات مع مصر وإثيوبيا، في بيان، إنها “تؤكد بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرا عن ضلوع إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحة ولا أساس له”.

وأضافت السفارة: “إسرائيل حكومة وشعبا معنية باستقرار مصر وسلامة مواطنيها”.

تعرب سفارة إسرائيل في مصر عن فائق الاحترام للشعب المصري وقيادته الرشيدة بزعامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي وتؤكد بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرًا في بعض القنوات والمقالات الصحفية عن ضلوع دولة إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحة ولا أساس له.#إسرائيل #مصر pic.twitter.com/HSNdlJIOQe — السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) July 18, 2021

وأوضحت أن هذا الأمر “أكده وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد خلال لقائه مع نظيره المصري سامح شكري على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي مؤخرا”.

وأكدت سفارة إسرائيل بمصر أن بلادها “تقف على مسافة واحدة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة”.

وشددت السفارة على أن بلادها “لديها من المياه ما يكفيها ويسد احتياجاتها، وهي دائمًا على استعداد لوضع خبراتها وتوسيع التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المياه مع مصر”.

وأعربت عن أملها أن تمر المفاوضات بما يحقق الاستقرار والرخاء لشعوب الدول الثلاث.

بل تشدّد دولة إسرائيل على انه لديها من المياه ما يكفيها ويسد احتياجاتها، وهي دائمًا على استعداد لوضع خبراتها وتوسيع التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المياه مع مصر. — السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) July 18, 2021

وفي تصريحات خلال يوليو/تموز الجاري، قال الإعلامي والبرلماني المصري المقرب من النظام مصطفى بكري، عبر تويتر، إن “أزمة سد النهضة سياسية تهدف إلى إيصال مياه نهر النيل للدولة العبرية”.

كما اتهم البرلماني المصري ضياء الدين داوود، في بيان قبل أيام، إسرائيل باستخدام إثيوبيا للضغط على مصر وصولا إلى “إسرائيل الكبرى من النيل للفرات”.

بالمشروع الصهيوني لتوصيل مياه النيل إلي إسرائيل وغيرها ، مصر شعبا وقيادة تعي أن مياه النيل هي واجهة لأغراض أخري ، ولذلك فإن القيادة المصريه تتعامل بذكاء مع هذه الأزمه ، ولكن علي الجميع أن يحلل جيدا مقولة وزير الخارجيه المصري سامح شكري ، والذي قال 🙁 في حال أصرت — مصطفى بكري (@BakryMP) July 9, 2021

فيما صرح مصطفى الفقي الدبلوماسي المصري السابق ورئيس مكتبة الإسكندرية في برنامج متلفز، الشهر الجاري، بأن إسرائيل لها تأثير على ملف سد النهضة لأنها تحلم أن تكون إحدى دول مصب نهر النيل منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مضيفًا أن على مصر اللجوء إليها في ملف السد للضغط على إثيوبيا.

وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، خلص مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة إعادة مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.

ووسط تعثر المفاوضات منذ أشهر، أخطرت إثيوبيا في 5 يوليو/ تموز الجاري، دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

سفير العدو الصهيوني ينفي وجود علاقه لبلاده بما يحدث في سد النهضه والدعم الإسرائيلي الخفي لأثيوبيا ، وهل تناسيت تصريحات رئيس وزرائك السابق نتن ياهو الذي قال خلال زيارته لاثيوبيا في ٢٠١٦ من أن إسرائيل ستساعد أثيوبيا في تحسين وزيادة حصتها من مياه النيل ، ولماذا — مصطفى بكري (@BakryMP) July 18, 2021

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل لاتفاق بشأنه وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.