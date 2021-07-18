مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ومحاصرة المصلين بالمسجد القبلي (فيديو)

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن أكثر من 1210 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك منذ الساعة السابعة والنصف صباحا، في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الدائرة بأن المستوطنين اقتحموا المسجد انطلاقًا من باب المغاربة على شكل مجموعات كبيرة وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، برفقة المتطرفين ايهودا غليك وبن حيفر، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، بينما قام بعضهم بأداء شعائر تلموديه قبالة قبة الصخرة.

تزامنا مع فعاليات "إحياء ذكرى خراب الهيكل".. دفعات من المستوطنين تستبيح باحات #المسجد_الأقصى بعد إفراغه من المصلين بالقوة pic.twitter.com/skGATZgb76 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 18, 2021

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن مجموعات من المستوطنين حاولت اقتحام المسجد الأقصى من بابي حطة والملك فيصل من حارة السعدية والحي الإسلامي في المدينة، إلا أن المواطنين تصدوا لهم، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال لحمايتهم وإبعادهم عن المكان.

وأغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل المسجد الأقصى ومنعت الدخول إليه بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين، بينما لا تزال تحاصر العشرات من المصلين داخل المسجد القبلي.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجر اليوم باحات الاقصى واعتدت على المصلين والمرابطين هناك وأخلتهم بالقوة قبل ان تعتقل عددًا منهم وتغلق المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية.

وقال شهود عيان لـ (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى من بابي السلسلة والمغاربة فجرًا واعتدت بالضرب على المصلين والمرابطين في المصلى القبلي وباحات المسجد.

وأضافوا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت باتجاه المصلين وأجبرتهم على مغادرة باحات المسجد بالقوة وتحت تهديد السلاح.

وكانت قوات الاحتلال نصبت الليلة الماضية حواجز حديدية على مداخل القدس العتيقة وشددت من إجراءاتها العسكرية واعتدت على شاب بالضرب قرب باب العامود.

ويتزامن اقتحام قوات الاحتلال لباحات الأقصى مع تحضيرات لاقتحامه من قبل مئات المستوطنين اليوم في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل المزعوم”.

واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ما تعرض له المسجد الأقصى صباح اليوم من تدنيس واسع لساحاته في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل” المزعوم، والاعتداء على المصلين والمرابطين وإغلاق المصلى القبلي واحتجاز من بداخله.

وأكدت في بيان أن هذه الاقتحامات اليومية تستهدف استقلالية المسجد الأقصى، خاصة في ظل ممارسات أصبحت تتجاوز الانتهاكات اليومية الاستفزازية إلى انتهاكات ممنهجة ومدروسة بغية السيطرة عليه وتهويده.

وأضاف البيان أن الحملة الإسرائيلية القديمة الجديدة والقائمة على تزوير الحقائق وفرض سياسة الأمر الواقع لشاهد على العنصرية البغيضة التي يمارسها الاحتلال على المقدسات، مشددًا على أن ما يجري الآن تجاه المقدسات والمواقع الإسلامية يتطلب دورًا عربيًا وإسلاميًا استثنائيًا للتحرك العاجل من أجل حماية المسجد الأقصى وباقي المقدسات.

بدورها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى المبارك.

وأدانت في بيان الاقتحامات التي نفذها صباح اليوم اليهود المتطرفون لباحات المسجد الأقصى، والتي جاءت على خلفية الدعوات التي أطلقتها جماعات ما تسمى “اتحاد منظمات جبل الهيكل”.

كما أدانت الاعتداءات الهمجية التي مارستها قوات الاحتلال وشرطته ضد المصلين في المسجد فجرًا وملاحقتهم وإجبارهم على الخروج من باحات المسجد لتسهيل اقتحامات المتطرفين اليهود.

وقالت إن هذه الاعتداءات والاقتحامات تندرج في إطار قرار إسرائيلي رسمي لتكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك ريثما يتم تقسيمه مكانيًا، وضمن عمليات أسرلة وتهويد القدس وفرض السيطرة عليها وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذا الاستهداف المتواصل للقدس بأحيائها وبلداتها وهويتها الفلسطينية وبشكل خاص المسجد الأقصى المبارك ونتائجه وتداعياته على الأوضاع برمتها.

ورأت أن هذا الاستهداف المتواصل يندرج ضمن محاولات اسرائيلية ممنهجة لاستبدال الصراع السياسي بصراع ديني لإخفاء طابع وصفة الاحتلال عن إسرائيل.

وأكدت أن محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى لن يمر بهمة وصمود المقدسيين المرابطين الذين يدافعون عن القدس ومقدساتها نيابة عن الأمتين العربية والاسلامية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تواصل متابعة تداعيات وتفاصيل هذا العدوان الغاشم على المسجد الأقصى المبارك، وتتحرك سياسيًا ودبلوماسيًا وقانونيًا على المستويات كافة للمطالبة بتوفير حماية دولية للأقصى والقدس والمقدسيين.

كما أكدت أنها تواصل حشد موقف دولي فاعل يجبر دولة الاحتلال على وقف الاقتحامات والاعتداءات والتضييقات التي تفرضها سلطات الاحتلال على المسجد ودائرة الاوقاف الاسلامية والمصلين، ولتنفيذ القرارات العربية والإسلامية والأممية ذات الصلة بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية.