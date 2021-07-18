قصة احتفاء بطبيب مصري يُجرى أبحاثًا لعلاج الجلطات جينيًّا.. إليك التفاصيل

احتفى ناشطو منصات التواصل الاجتماعي في مصر بالطبيب أنيس حنا المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي سجل تقدمًا في أبحاث الجين المسؤول عن تنشيط القلب من آثار الجلطات وتفاعلاتها.

وفي حوار صحفي مع جريدة أخبار اليوم، قال حنا -خريج كلية الطب الإسكندرية والباحث بكلية طب (ألبرت أينشتاين) بمدينة نيويورك الأمريكية- إن “الاهتمام الأساسي لأبحاثي مع فريقي البحثي كان اكتشاف الجينات المسؤولة عن شفاء نسيج القلب المتضرر من الجلطة”.

عاجل| أول حوار مع الطبيب المصري مكتشف الجين المسبب لجلطة #القلب https://t.co/LZj2s82SyO pic.twitter.com/gAcD1r48ST — بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) July 17, 2021

وكان الطبيب المصري قد نشر عبر حسابه الشخصي في فيسبوك ما يفيد أن النتائج التي توصل إليها هي ثمرة عامين من البحث العلمي لفريقه بتمويل من منظمة القلب الأمريكية، مشيرًا إلى التبعات الاجتماعية في مقابل هذا الاكتشاف الطبي الفريد.

ووضّح أن أبحاثه قادت إلى “اكتشاف أهم الجينات المتحكمة في التهابات عضلة القلب وتليُّفها جراء الإصابة بالجلطة، ومن أهم هذه الجينات ما يُسمى بـ”Smad3″، وهو أحد الجينات الأكثر أهمية في تفاعلات السيتوكين Cytokine Signaling.

وأضاف “عدّلنا هذا الجين في الخلايا المسببة لالتهاب القلب (Cardiac Macrophages) في حيوانات التجارب وأخضعنا هذه الحيوانات لجلطة قلبية كما يحدث في البشر واكتشفنا أن هذا الجين مسؤول عن تنشيط هذه الخلايا لإزالة بقايا الجزء التالف من القلب”.

وعبّر الطبيب المصري عن سعادته بالتوصل إلى هذا التعديل الجيني على وظائف القلب ودوره في نجاة فئران التجارب بعد الجلطة، مؤكدًا أن هذا الجين مسؤول عن تحسن ملحوظ بوظائف القلب وتقليل 50% من نسبة الوفيات الناجمة عن الجلطة.

وتفاءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر باكتشاف حنا، آملين أن يتيح هذا الاكتشاف زيادة معدل شفاء حالات الجلطة القلبية.

بسبب جلطة القلب أو النوبة القلبية فيه حوالي 18 مليون شخص بيموتوا كل سنة في العالم لدرجة إنهم بيسموا أمراض القلب "القاتل الأول للبشر".. الخبر العظيم واللي بقاله يومين تقريباً بتتكلم عنه وسائل إعلام أجنبية وعربية كبيرة وكتيرة البطل بتاعه هو الشاب اللي في الصورة ده.. "أنيس حنا".. pic.twitter.com/MrNpqs6WO5 — Tamer Abdo Amin (@tamerabdoamin) July 17, 2021