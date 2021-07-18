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قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على امرأة في ساحات المسجد الأقصى (فيديو)

18/7/2021

وثق ناشطون مقدسيون لحظة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على سيدة فلسطينية بساحات المسجد الأقصى، وإرغامها على تفتيش حقيبتها، وسط سيل من الضرب والإهانات.

وشهدت باحات المسجد الأقصى منذ صباح اليوم حالة من التوتر والمواجهات بين الشبان والمستوطنين عقب اقتحام المئات لأداء طقوس دينية.

وتخلل الاقتحام مواجهات بين المصلين وقوات الاحتلال، والاعتداء على المصلين بمن فيهم النساء، وإغلاق المصلى القبلي.​​​​​​​

ووفق بيان صادر عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن قرابة 1200 مستوطن اقتحموا اليوم المسجد الأقصى.

وكانت جماعات إسرائيلية متطرفة دعت، مؤخرا، إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى وبأعداد كبيرة، اليوم، بمناسبة حلول ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل”.

كما تستعد ما تسمى “حركة السيادة في إسرائيل” لتنظيم مسيرة للمستوطنين حول أسوار البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية “من التصعيد الإسرائيلي الخطير الجاري حاليا باقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في حماية قوات الاحتلال، وإغلاق البلدة القديمة أمام المواطنين الفلسطينيين”.

وقال بيان إسرائيلي رسمي إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت وجه بعد المواجهات بأن تستمر زيارات اليهود وفي الوقت نفسه الحفاظ على النظام في الموقع.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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