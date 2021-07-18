ضيوف الرحمن يتوافدون إلى مشعر منى في يوم التروية قبل أداء ركن الحج الأعظم

بدأ ضيوف الرحمن صباح اليوم الأحد، في التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، قبل التوجه غدا للوقوف على صعيد عرفات الذي يمثل ركن الحج الأعظم والذي يعقبه حلول عيد الأضحى.

وأدى حجاج بيت الله الحرام أمس طواف القدوم تمهيدًا لبدء مناسك الحج التي تقتصر للعام الثاني على المقيمين في السعودية في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، حيث تم تقسيمهم لمجموعات صغيرة في التوافد إلى مكة وسط إجراءات مشددة.

ولا يزال الحجيج يتوافدون إلى مكة لأداء طواف القدوم بينما تبدأ مناسك الحج اليوم الثامن من ذي الحجة وتستمر 5 أيام، ويؤدي نحو 60 ألف مواطن ومقيم المناسك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا في العام 2019. واختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.

حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف القدوم وسط إجراءات وقائية مشددة بسبب جائحة #كورونا#الحج #مكة pic.twitter.com/jN6AgDJgw3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 18, 2021

ويتوجه الحجاج اليوم إلى مشعر منى -على بعد 7 كيلومترات شمال شرق الحرم المكي- لقضاء يوم التروية (سمى بذلك لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء ويعدّونه ليوم عرفة) اتباعًا لسنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل التوجه في اليوم التالي التاسع من ذي الحجة للوقوف في صعيد عرفات.

والسنّة أن يبيت الحاج في منى يوم التروية، ثم يتوجه إلى عرفات بعد فجر التاسع من ذي الحجة. ويستحب التوجه إلى منى قبل الزوال فيصلي الحجاج بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا.

ويقتصر الحج هذا العام على المقيمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا وتلقوا اللقاح ضد الفيروس ومن غير أصحاب الأمراض المزمنة. ويأتي موسم الحج في ظل ارتفاع حالات الإصابة حول العالم مع انتشار النسخ المتحورة لكورونا رغم حملات التلقيح المتواصلة منذ أشهر.

ونشرت السلطات نقاط تفتيش أمنية عدة على الطرق الرئيسية المؤدية للحرم في مكة، فيما لا تزال التحضيرات اللوجستية والصحية مستمرة داخل مخيمات الحجاج في منى.

وأكدت وزارة الحج أنها تتبع “أعلى مستويات من الاحتياطات الصحية” في ضوء جائحة كوفيد-19 ومتحوراتها الجديدة، وتسعى لاستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي والحد من انتقال العدوى.

ونظمت السعودية العام الماضي أصغر حج من حيث عدد المشاركين في التاريخ الحديث، وقالت السلطات في البداية إنه سيشهد مشاركة ألف حاج فقط لكن الإعلام المحلي قال إن 10 آلاف شخص شاركوا فيه.