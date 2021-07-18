البث الحي
الأخبار|السعودية

ضيوف الرحمن يتوافدون إلى مشعر منى في يوم التروية قبل أداء ركن الحج الأعظم

حجاج يتوجهون إلى منى لقضاء يوم التروية (وزارة الحج والعمرة)
حجاج يتوجهون إلى منى لقضاء يوم التروية (وزارة الحج والعمرة)
18/7/2021-|آخر تحديث: 18/7/202112:24 PM (مكة المكرمة)

بدأ ضيوف الرحمن صباح اليوم الأحد، في التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، قبل التوجه غدا للوقوف على صعيد عرفات الذي يمثل ركن الحج الأعظم والذي يعقبه حلول عيد الأضحى.

وأدى حجاج بيت الله الحرام أمس طواف القدوم تمهيدًا لبدء مناسك الحج التي تقتصر للعام الثاني على المقيمين في السعودية في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، حيث تم تقسيمهم لمجموعات صغيرة في التوافد إلى مكة وسط إجراءات مشددة.

ولا يزال الحجيج يتوافدون إلى مكة لأداء طواف القدوم بينما تبدأ مناسك الحج اليوم الثامن من ذي الحجة وتستمر 5 أيام، ويؤدي نحو 60 ألف مواطن ومقيم المناسك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا في العام 2019. واختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.

ويتوجه الحجاج اليوم إلى مشعر منى -على بعد 7 كيلومترات شمال شرق الحرم المكي- لقضاء يوم التروية (سمى بذلك لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء ويعدّونه ليوم عرفة) اتباعًا لسنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل التوجه في اليوم التالي التاسع من ذي الحجة للوقوف في صعيد عرفات.

والسنّة أن يبيت الحاج في منى يوم التروية، ثم يتوجه إلى عرفات بعد فجر التاسع من ذي الحجة. ويستحب التوجه إلى منى قبل الزوال فيصلي الحجاج بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا.

ويقتصر الحج هذا العام على المقيمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا وتلقوا اللقاح ضد الفيروس ومن غير أصحاب الأمراض المزمنة. ويأتي موسم الحج في ظل ارتفاع حالات الإصابة حول العالم مع انتشار النسخ المتحورة لكورونا رغم حملات التلقيح المتواصلة منذ أشهر.

ونشرت السلطات نقاط تفتيش أمنية عدة على الطرق الرئيسية المؤدية للحرم في مكة، فيما لا تزال التحضيرات اللوجستية والصحية مستمرة داخل مخيمات الحجاج في منى.

وأكدت وزارة الحج أنها تتبع “أعلى مستويات من الاحتياطات الصحية” في ضوء جائحة كوفيد-19 ومتحوراتها الجديدة، وتسعى لاستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي والحد من انتقال العدوى.

ونظمت السعودية العام الماضي أصغر حج من حيث عدد المشاركين في التاريخ الحديث، وقالت السلطات في البداية إنه سيشهد مشاركة ألف حاج فقط لكن الإعلام المحلي قال إن 10 آلاف شخص شاركوا فيه.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

يوم عرفة.. فضائله ومآثره وخير الدعاء

منذ شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة، يبدأ حجاج بيت الله الحرام التدفق إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، ألا وهو الوقوف بعرفة بعد أن قضوا في مشعر منى يوم التروية.

29/7/2020
المزيد من الأخبار

جميعهم أطفال ونساء.. مقتل 7 من عائلة واحدة في هجوم للنظام السوري على إدلب (فيديو)

ثلاثة أطفال أشقاء لقوا حتفهم وأصيبت الطفلة الرابعة جراء قصف قوات النظام السوري على إدلب (الدفاع المدني السوري)

اقتحامات الأقصى.. التكبيرات تصدح من المحاصرين داخل المسجد القبلي تحديا للاحتلال (فيديو)

الاحتلال يعتدي على المرابطين قرب باب الأسباط لإخلاء المكان بالقوة (مركز معلومات وادي حلوة بالقدس)

إثيوبيا تحدد موعدا متوقعا للانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة والسودان يتخذ إجراءات احتياطية

أديس أبابا تتوقع الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار الحالي (وكالة الأنباء الإثيوبية)

إسطنبول.. مسابقة لاختيار “أجمل” أضحية (فيديو)

شارك في المسابقة 17 من الأضاحي (الأناضول)
الأكثر قراءة

“اقتحام 8 ذي الحجة” و”لن يمر”.. تنديد واسع بتدنيس الأقصى ودعوات للرباط والنفير العام (فيديو)

إخلاء ساحة الغزالي مقابل باب الاسباط بالقوة وضرب واعتداء على النسوة والفتية (مركز معلومات وداي حلوة بالقدس)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)

شاهد: أم تنقذ طفلها من محاولة اختطاف مؤكدة في نيويورك

الأم قالت أنها تصرفت على نحو عفوي دون تفكير تبعا لغريزتها (مواقع التواصل)

كورونا.. ما هو المتحور “دلتا بلس”؟ وهل تستطيع اللقاحات الحالية مواجهته؟ (فيديو)

المتحور دلتا غالبًا ما ينتشر في أكثر من 98 دولة (رويترز)