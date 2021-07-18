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سقوط فتاتين من أرجوحة على ارتفاع نحو 2000 متر والكشف عن مصيرهما (فيديو)

كانت الفتاتان تستمتعان بالأرجوحة فوق الوادي وفجأة انقطعت إحدى سلاسل (مواقع التواصل)
كانت الفتاتان تستمتعان بالأرجوحة فوق الوادي وفجأة انقطعت إحدى سلاسل (مواقع التواصل)
18/7/2021-|آخر تحديث: 18/7/202112:31 PM (مكة المكرمة)

وثق مقطع مصور لحظات مرعبة لفتاتين تسقطان من أرجوحة على حافة جرف يبلغ ارتفاعه 6 آلاف قدم (1829 مترًا) فوق وادي سولاك بجمهورية داغستان الروسية، على بحر قزوين.

وكانت الفتاتان تستمتعان بالأرجوحة فوق الوادي وفجأة انقطعت إحدى سلاسل الأرجوحة بينما كانت عند حافة الجرف وانقلب مقعدهما في ثوان لتسقطا من أعلى الجرف الشاهق.

لكنهما لحسن الحظ كُتبت لهما النجاة حيث حالت منصة خشبية ضيقة أسفل حافة الجرف دون سقوطهما وأصيبا ببعض الكدمات والخدوش والرضوض، بينما أعادهما أقاربهما إلى بر الأمان.

وتحقق الشرطة في سلامة أراجيح الوادي التي أقيمت بالقرب من قرية زوبوتلي حيث وقع الحادث.

وقال مصدر لصحيفة محلية “أصيبت الفتاتان بالخوف وخدوش، لكن لم تتعرض أي منهما لإصابات خطيرة. إنه لأمر مخيف أن نتخيل ما كان يمكن أن يحدث إذا انزلقتا عندما كانت الأرجوحة في أقصى ارتفاع”.

ووفقا للتقارير، من المتوقع أن يطالب المجلس المحلي بإزالة مثل هذه الأرجوحات عند المنحدرات. ويعتبر مضيق سولاك أعمق من جراند كانيون في الولايات المتحدة ويوصف بأنه أعمق وادٍ في أوربا.

وقالت وزارة السياحة في داغستان إن الأرجوحة “لا تفي بمعايير السلامة” وأضافت في بيان “نتيجة لذلك، سقطت الشابتان، وتقوم وكالات إنفاذ القانون وغيرها من الدوائر بالفعل بإجراء فحوصات ذات صلة للتأكد من عدم وجود ما يهدد الحياة والصحة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + تايمز ناو نيوز

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