سقوط فتاتين من أرجوحة على ارتفاع نحو 2000 متر والكشف عن مصيرهما (فيديو)

وثق مقطع مصور لحظات مرعبة لفتاتين تسقطان من أرجوحة على حافة جرف يبلغ ارتفاعه 6 آلاف قدم (1829 مترًا) فوق وادي سولاك بجمهورية داغستان الروسية، على بحر قزوين.

وكانت الفتاتان تستمتعان بالأرجوحة فوق الوادي وفجأة انقطعت إحدى سلاسل الأرجوحة بينما كانت عند حافة الجرف وانقلب مقعدهما في ثوان لتسقطا من أعلى الجرف الشاهق.

لكنهما لحسن الحظ كُتبت لهما النجاة حيث حالت منصة خشبية ضيقة أسفل حافة الجرف دون سقوطهما وأصيبا ببعض الكدمات والخدوش والرضوض، بينما أعادهما أقاربهما إلى بر الأمان.

وتحقق الشرطة في سلامة أراجيح الوادي التي أقيمت بالقرب من قرية زوبوتلي حيث وقع الحادث.

