رئيس وزراء بريطانيا في الحجر الصحي عشية رفع القيود في بريطانيا (فيديو)

دعا، اليوم الأحد، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي اضطر للالتزام بحجر لمخالطته وزير الصحة ساجد جاويد المصاب بكوفيد-19، إلى توخي “الحذر” عشية رفع القيود الصحية المرتبطة بالوباء في بريطانيا التي تسجل منذ أسابيع ارتفاعا في عدد الإصابات.

وأدى فيروس كورونا إلى وفاة أكثر من 128 ألفا و600 شخص في بريطانيا حيث يرتفع عدد الإصابات بشكل كبير منذ أسابيع وبلغ أكثر من 585 ألفا منذ الأول من يوليو/ تموز.

وبريطانيا هي البلد الذي سجل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في أوربا. وأظهرت بيانات حكومية أن البلاد سجلت، اليوم الأحد، 48161 إصابة جديدة بكوفيد-19 و25 وفاة لمرضى في غضون 28 يوما من ثبوت إصابتهم.

والرقمان أقل بشكل طفيف عن أمس الذي جرى فيه تسجيل 54674 إصابة و41 وفاة.

لكن جونسون أكد، الأحد، أنه “التوقيت المناسب” لرفع القيود في خطوة أطلقت عليها تسمية “يوم الحرية”، داعيا في المقابل السكان إلى توخي الحذر.

وقال رئيس الوزراء في مقطع فيديو نشر على تويتر “أرجوكم أن تتحلوا بالحذر وتنتقلوا غدا الى المرحلة التالية (من رفع الاغلاق) ملتزمين كل الحذر والاحترام الواجبين حيال الآخرين، مع الأخطار المستمرة الناتجة من المرض”، مذكرا بأن المتحورة دلتا التي ينسب إليها ازدياد عدد الأصابات منذ أسابيع “شديدة العدوى”.

Like so many people I've been pinged by NHS Test and Trace as I have been in contact with someone with COVID-19, and I will be self-isolating until Monday 26th July. pic.twitter.com/X57gDpwDqe

وأعلن متحدث باسم الحكومة، الأحد، أن جونسون “سيواصل عقد اجتماعات مع الوزراء عن بعد” من تشيكرز، المقر الريفي لرئيس الوزراء في شمال غرب لندن.

وكان المتحدث نفسه ذكر أن جونسون ووزير ماليته ريشي سوناك لن يخضعا لحجر صحي كامل “لأنهما سيشاركان في برنامج تجريبي للفحوصات اليومية لكشف الإصابات” سيسمح “لهما بمواصلة العمل من داونينغ ستريت”.

لكن بعد تنديد المعارضة التي اعتبرت أن الحكومة تضع نفسها “فوق القانون”، أعلن مكتب رئيس الوزراء أن الرجلين سيلتزمان بحجر كامل.

وأقر سوناك على تويتر برد الفعل العنيف على قرارهما الأولي، والذي جاء بعد يوم من إعلان وزير الصحة ساجد جاويد أن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19.

وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر “تم ضبط بوريس جونسون وريشي سوناك مرة أخرى وهما يعتقدان أن القواعد التي نتبعها جميعا لا تنطبق عليهما”.

وأضاف “الطريقة التي يتصرف بها رئيس الوزراء تؤدي إلى الفوضى، وتفضي إلى حكومة سيئة، ولها عواقب مميتة على الشعب البريطاني”.

