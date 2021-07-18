“اقتحام 8 ذي الحجة” و”لن يمر”.. تنديد واسع بتدنيس الأقصى ودعوات للرباط والنفير العام (فيديو)

تفاعل ناشطون فلسطينيون وعرب مع صمود المقدسيين عند المسجد الأقصى والمرابطين المحاصرين داخل المصلى القبلي تزامنًا مع اقتحامات المستوطنين للمسجد المبارك في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل” المزعوم.

وغرد الناشطون عبر وسمي (#اقتحام_8_ذوالحجة) و(#لن_يمر_الاقتحام) تنديدًا بالاقتحامات التي بدأت منذ صباح اليوم وتخللها اعتداءات على المصلين داخل المسجد وقمعهم ومحاصرة آخرين داخل المصلى القبلي، وسط دعوات للرباط والنفير العام والتحرك نصرة للأقصى.

تزامنا مع فعاليات "إحياء ذكرى خراب الهيكل".. دفعات من المستوطنين تستبيح باحات #المسجد_الأقصى بعد إفراغه من المصلين بالقوة pic.twitter.com/skGATZgb76 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 18, 2021

واقتحم أكثر من 1210 من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك منذ الساعة السابعة والنصف صباحا بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي برفقة المتطرفين ايهودا غليك وبن حيفر وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم بينما قام بعضهم بتأدية شعائر تلموديه قبالة قبة الصخرة.

صباح القدس والأقصى #لن_يمر_الاقتحام — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) July 18, 2021

يأتي ذلك بينما لا يزال المصلي القبلي محاصرًا بعد إغلاقه بالسلاسل الحديدية واحتجاز من بداخله وقطع أسلاك مكبرات الصوت. وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال فجرًا باحات الأقصى، واعتدت على المصلين والمرابطين هناك وأخلتهم بالقوة قبل ان تعتقل عددًا منهم.

لمن يهمه الأمر من أمة الإسلام جماعات صهيونية متطرفة نشرت إعلاناً يقولون فيه إن المسجد الأقصى سيكون مفتوحا للاقتحامات خلال ما يُسمى بذكرى خراب المعبد يوم الأحد 8 ذي الحجة أول أيام الحج، وخلال يوم عرفة يوم الإثنين 9 ذي الحجة.#اقتحام_8_ذوالحجة#اقتحام_8ذوالحجة#اقتحام_8ذوالحجة pic.twitter.com/uExBLX4FIy — محمد سعيد نشوان #غزة (@MohamdNashwan) July 17, 2021

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود العيان قولهم إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت باتجاه المصلين وأجبرتهم على مغادرة باحات المسجد بالقوة وتحت تهديد السلاح قبل أن تقطع أسلاك مكبرات الصوت داخل الأقصى.

وأفادت الأوقاف الإسلامية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مآذن المسجد الأقصى، وقطعت الأسلاك الموصولة بمكبرات الصوت، وهو أمر مشابه لما قام به الاحتلال خلال عمليات الاعتداء على المسجد الأقصى في شهر رمضان الماضي.

وأوعز رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت بمواصلة اقتحامات المستوطنين للأقصى وذلك في ختام جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية عقدت عقب الاقتحام اليوم.

من ناحيتها، حذرت الرئاسة الفلسطينية من التصعيد الإسرائيلي الخطير الجاري حاليًا باقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك وإغلاق البلدة القديمة أمام الفلسطينيين.

#لن_يمر_الإقتحام

بن جفير مع أفراد عصاباته يحتشدون في هذه الأثناء أمام الحائط المُلاصق لبُيوت الفلسطينيين المُسلمين في البلدة القديمة. هذا الحائط تُفكر حكومة العدو مُنذ بضعة أعوام بتحويلة إلى "المبكى الجديد" حيث يُطلق عليه العدو اسم "الحائط الصغير". pic.twitter.com/gKLjEmB9IP — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) July 17, 2021

وأعربت الرئاسة عن إدانتها لاستمرار الانتهاكات الخطيرة للمستوطنين، معتبرة ذلك تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار واستفزازًا لمشاعر الفلسطينيين، محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد.

وأكدت الرئاسة أن هذه الاستفزازات الإسرائيلية تشكل تحديًا للمطالب الأمريكية التي دعت للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس.

لله رجال

اللهم ثبتهم وانصرهم واربط على قلوبهم

اللهم عليك بالصهاينة المحتلين اقذف الرعب في قلوبهم ورد كيدهم في نحورهم وأعذنا والمؤمنين من شرورهم#اقتحام_8_ذوالحجه pic.twitter.com/AVi3EE4WV7 — إبراهيم الصوافي (@alsawafy5) July 17, 2021

ووجّه المجلس الوطني الفلسطيني نداءً عاجلا للبرلمانات العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري في مدينة القدس والمسجد الأقصى من عدوان واستباحة المستوطنين المتطرفين بشراكة كاملة من قبل حكومة الاستيطان الإسرائيلية التي أمر رئيسها نفتالي بينت بمواصلة اقتحامه، والاعتداء على المصلين، وانتهاك حرمة وقدسية المكان.

يعلن الإسرائيليون بكل وقاحة أنهم سيقتحمون مسرى رسول الله ﷺ بأعداد كبيرة ليطالبوا بإقامة هيكلهم المزعوم مكانه، واحد من 3 أقدس أماكن للمسلمين يهدد بهذا التبجح والغرور ولا ترى تحركا يذكر لحكام العرب والمسلمين!#لن_يمر_الاقتحام — رضوان الأخرس (@rdooan) July 17, 2021

وقال المجلس الوطني، في بيان اليوم إن سلطات الاحتلال حولت محيط البلدة القديمة لثكنة عسكرية وأغلقت جميع مداخل الأقصى ومنعت الدخول إليه بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين في الوقت الذي تعتدي فيه على المصلين داخله وتعتقل العشرات منهم لتوفير الحماية للمستوطنين في محاولة لفرض سياساتها التهويدية في المسجد الأقصى.

آثار التخريب الذي لحق بالمصلى القبلي في المسجد الأقصى بعد اقتحامه من قبل شرطة الاحتـلال#لن_يمر_الاقتحام #اقتحام_8_ذوالحجة pic.twitter.com/ufuwYucboW — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 18, 2021

وأكد أن “قيام قوات الاحتلال بتحويل قدسية المكان الى ساحة حرب في هذه الأيام المباركة التي تسبق عيد الأضحى المبارك والاعتداء الوحشي عليهم وإخراجهم بقوة السلاح من داخل الأقصى، جريمة مكتملة الأركان وتحدٍ سافر لكل القيم والمواثيق الدولية التي تمنع المساس بأماكن العبادة، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الخطيرة لهذه الاقتحامات”.

وأضاف المجلس أن “كل الاقتحامات المتكررة والممنهجة للمسجد الأقصى تعكس جنونًا أعمى أصاب غلاة المتطرفين وحكومة المستوطنين في استفزاز سافر للمشاعر الدينية والوطنية لأبناء الشعب الفلسطيني ولحوالي ملياري مسلم”.

في الوقت الذي يسمح فيه الاحتلال لمستوطنيه بأداء صلواتهم التلمودية، يمنع الفلسطيني من الوصول للمسجد الأقصى لأداء الصلاة فيه.. فتاة تكبر تكبيرات العيد ردًا على استفزاز مستوطن للمصلين#لن_يمر_الاقتحام#المسجد_الأقصى#اقتحام_8_ذوالحجة pic.twitter.com/XkliDYt9oS — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 18, 2021

وأشاد بشجاعة المقدسيين وأبناء فلسطين الذين هبوا للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى بصمودهم وشجاعة مواجهين بصدورهم العارية وإرادتهم القوية إرهاب الاحتلال والمستوطنين لإفشال مخططاتهم في تهويد الأقصى.

"#لن_يمر_الاقتحام".. دعوات واسعة للنفير للأقصى لإفشال مخططات المستوطنين الصهاينة لاقتحام المسجد الأقصى في ذكرى ما يسمى ( خراب الهيكل ) #اقتحام_8_ذوالحجة — Ayman Azzam (@AymanazzamAja) July 17, 2021

وطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية، والتدخل لوقف جرائم إسرائيل ومحاسبتها عليها، واتخاذ تدابير عاجلة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي تتعرض حياته ومقدساته الإسلامية والمسيحية للعدوان بشكل يومي.

مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني يتحدث حول اقتحام مئات المستوطنين للمسجد صباح اليوم.#لن_يمر_الاقتحام #اقتحام_8_ذوالحجة pic.twitter.com/0QprVjz7uH — محمد الداية "2" #فلسطين 🇵🇸 (@mohammedddaya2) July 18, 2021

الإسرائيليون يعلنون أنهم سيقتحمون مسرى رسول الله ﷺ بأعداد كبيرة ليطالبوا بإقامة هيكلهم المزعوم،يبدوا أن صوت صواريخنا استوحشهم ومبيتهم فى الملاجىء افتقدوه #لن_يمر_الاقتحام pic.twitter.com/j66WQPrjvN — أبــو عبيـــدة (@apoapaidaa) July 18, 2021

غدا (الأحد) يوم جديد من أيام القدس والأقصى.

الصهاينة يريدونه موعدا جديدا لتأكيد أساطيرهم.

فيما يردّ الفلسطينيون كما ردّوا من قبل:

هي القدس عنوان وجودنا، وهو أقصانا، ولن يكون "هيكلا"، بإذن الله.

سلام على أحرار القدس وحرائرها، وعلى من تهفو قلوبهم إليها من كل مكان.#لن_يمر_الاقتحام pic.twitter.com/jPgBRxal4t — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) July 17, 2021

صور: فلسطينيون ينظفون آثار المواجـــهات مع الاحتلال ومستوطنيه بالمصلى القبلي في المسجد الأقصى.#لن_يمر_الاقتحام#اقتحام_8_ذوالحجة pic.twitter.com/YdcILHP9ik — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 18, 2021