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شاهد: لقطات لطيار يتلو القرآن تحصد ملايين المشاهدات.. ما حقيقتها؟

صانع المحتوى المصري محمود فضل (مواقع التواصل)
صانع المحتوى المصري محمود فضل (مواقع التواصل)
17/7/2021-|آخر تحديث: 17/7/202111:18 AM (مكة المكرمة)

تداول عدد من وسائل الإعلام مقطع فيديو قالوا إنه لطيار باكستاني يقرأ القرآن وأعجب به ركاب الطائرة، لكن وحدة تحقق الجزيرة مباشر كشفت أنه يعود لصانع المحتوى المصري محمود فضل وصور في أبريل/نيسان الماضي.

وتسبب اللغط في تعريف صاحب المقطع في استياء بين المدونين الذين سرعان ما صححوا ما بثته المنصات الإعلامية.

وكتب المدون بخيت الزهراني “تزوير في الهويات. هذا عربي مصري وهو محمود فضل وله عدة مقاطع مصورة على حسابه على اليوتيوب. ما احترامي وتقديري للشعب الباكستاني ولكن الكذب غير مقبول”.

وكتب أحمد “للتصحيح هذا ليس باكستانيًا، هذا مصري واسمه محمود فضل ولديه قناة على اليوتيوب ويقلد أصوات مشايخ الحرمين المكي والمدني”.

والقارئ محمود فضل هو من مواليد القاهرة عام 1997، وتخرج من كلية التجارة بجامعة حلوان، ودرس لسنوات في دار الأوبرا المصرية.

وحصل كذلك على عدة جوائز عالمية وأوسمة شرفية وشارك في العديد من الحفلات الرسمية والمسابقات الدولية والعالمية في الإنشاد الديني وتلاوة القرآن، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.

ويستطيع محمود أن يقلد عددًا من مشايخ الحرمين الشريفين مثل الشيخ ياسر الدوسري والشيخ ناصر القطامي، كما يبدع في تقليد الشيخ علي الملا في تكبيرات العيد والأذان.

المصدر : الجزيرة مباشر

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