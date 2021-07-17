سحب دراسة مصرية زعمت اكتشاف علاج لكورونا ومطالبات بمحاسبة معدّيها (فيديو)

طالب ناشطون مصريون بمحاسبة طبيب مصري نشر دراسة على موقع جامعة بنها (شمالي البلاد) زعم فيها اكتشاف علاج لفيروس كورونا بناء على تجارب أجريت على عدد من الحالات المصابة.

وكانت صحيفة (الغارديان) البريطانية قد نشرت تقريرا عن طالب ماجستير في بريطانيا وجد أن مقدمة دراسة الطبيب المصري مسروقة بالكامل وأن الدراسة نفسها تحتوي على فقرات مأخوذة من بيانات صحفية ومعلومات عن عقار (إيڤرمكتين الخاص بعلاج الديدان)، كما استعان الطبيب بكلمات طبية بعد تغيير معناها لتبدو وكأنها واقعية.

يشار إلى أن الإعلام المصري كان قد احتفى بالدراسة العلمية التي نشرت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن موقع ريسيرش سكوير (Research Square) حذفها يوم الخميس، بينما لم تصدر جامعة بنها أي توضيح بشأن الأمر حتى الآن.

وأثارت الدراسة المزيفة ردود فعل واسعة بين ناشطي منصات التواصل، وكتب الباحث بجامعة كامبريدج إسلام حسين “مجموعة من الأساتذة في طب بنها (مصر) نشروا مسودة بحثية (لم تخضع للمراجعة) قالوا فيها إنهم عملوا تجربة سريرية واستنتجوا ان إيڤرمكتين (دواء الديدان) فعال في علاج كوڤيد”.

وتابع “المنصة التي نشرت البحث قررت سحبه أمس بعد اكتشاف أدلة على وجود نتائج ملفقة وفقرات مسروقة!”.

وكتب المدون أحمد عبد الجليل “المشكلة لما تنشر بحث ويتم قبوله ثم يكتشفوا فيه أي فبركة تبقى وصمة عار عليك كباحث في المستقبل، وتثير التخوف من بلادك وجامعتك”.

وقال محمد المليجي “اللهم استرنا من الفضائح المدوية، الآن الواحد هيبقى مكسوف يكتب جنب اسمه إنه بكالوريوس جامعة بنها”.