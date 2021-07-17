البث الحي
الأخبار|مصر

سحب دراسة مصرية زعمت اكتشاف علاج لكورونا ومطالبات بمحاسبة معدّيها (فيديو)

الدراسة زعمت أن عقار إيڤرمكتين الخاص بعلاج الديدان فعال في علاج كوفيد-19 (الغارديان)
الدراسة زعمت أن عقار إيڤرمكتين الخاص بعلاج الديدان فعال في علاج كوفيد-19 (الغارديان)
17/7/2021-|آخر تحديث: 17/7/202112:10 PM (مكة المكرمة)

طالب ناشطون مصريون بمحاسبة طبيب مصري نشر دراسة على موقع جامعة بنها (شمالي البلاد) زعم فيها اكتشاف علاج لفيروس كورونا بناء على تجارب أجريت على عدد من الحالات المصابة.

وكانت صحيفة (الغارديان) البريطانية قد نشرت تقريرا عن طالب ماجستير في بريطانيا وجد أن مقدمة دراسة الطبيب المصري مسروقة بالكامل وأن الدراسة نفسها تحتوي على فقرات مأخوذة من بيانات صحفية ومعلومات عن عقار (إيڤرمكتين الخاص بعلاج الديدان)، كما استعان الطبيب بكلمات طبية بعد تغيير معناها لتبدو وكأنها واقعية.

يشار إلى أن الإعلام المصري كان قد احتفى بالدراسة العلمية التي نشرت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن موقع ريسيرش سكوير (Research Square) حذفها يوم الخميس، بينما لم تصدر جامعة بنها أي توضيح بشأن الأمر حتى الآن.

وأثارت الدراسة المزيفة ردود فعل واسعة بين ناشطي منصات التواصل، وكتب الباحث بجامعة كامبريدج إسلام حسين “مجموعة من الأساتذة في طب بنها (مصر) نشروا مسودة بحثية (لم تخضع للمراجعة) قالوا فيها إنهم عملوا تجربة سريرية واستنتجوا ان إيڤرمكتين (دواء الديدان) فعال في علاج كوڤيد”.

وتابع “المنصة التي نشرت البحث قررت سحبه أمس بعد اكتشاف أدلة على وجود نتائج ملفقة وفقرات مسروقة!”.

وكتب المدون أحمد عبد الجليل “المشكلة لما تنشر بحث ويتم قبوله ثم يكتشفوا فيه أي فبركة تبقى وصمة عار عليك كباحث في المستقبل، وتثير التخوف من بلادك وجامعتك”.

وقال محمد المليجي “اللهم استرنا من الفضائح المدوية، الآن الواحد هيبقى مكسوف يكتب جنب اسمه إنه بكالوريوس جامعة بنها”.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

سوريا.. الأسد يؤدي اليمين الدستورية لولاية رابعة ويتحدث عن العائق الأكبر أمام الاستثمار (فيديو)

بشار الأسد يؤدي اليمين الدستورية لولاية رابعة (الرئاسة السورية)

لماذا لم يتمكن الحريري من تشكيل الحكومة؟ وإلى أين يتجه لبنان؟ (فيديو)

سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني (رويترز)

لقاحات كورونا تتسبب في تصاعد حدة اللهجة بين البيت الأبيض وفيسبوك.. ماذا حدث؟

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

تمهيدا لبدء مناسك الحج.. ضيوف الرحمن يتوافدون إلى مكة ويؤدون طواف القدوم والسعي (فيديو)

ضيوف الرحمن يؤدون طواف القدوم (رئاسة شؤون الحرمين)
الأكثر قراءة

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)

ابن سيرين يبشركم: الحج في المنام “خير”

حجاج بيت الله الحرام يتضرعون إلى الله بالدعاء (رويترز)

عشر ذي الحجة.. أفضالها وروائع الأعمال المستحبة فيها

عشر ذي الحجة فيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية (الأناضول)

الهند تحظر ذبح الأبقار والإبل في كشمير خلال عيد الأضحى

مجموعة من الأبقار في الهند (رويترز ـ أرشيف)