محاولا الاعتداء عليه.. مواطن فرنسي لماكرون “أنت ملحد” (فيديو)

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، لمحاولة اعتداء أخرى أثناء زيارته إلى مدينة لورد (تقع جنوب غربي البلاد) من شخص وصفه بـ”الملحد”، لتعيد تلك الواقعة للأذهان صفعة تلقاها ماكرون قبل نحو شهر.

ووفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية، كان ماكرون يزور مصنعا للسكك الحديدية ويتحدث أمام مجموعة من سكان المدينة، قبل أن يصرخ رجلا وسط الحشد الكبير موجها له إهانات.

وعندما كان ماكرون يتحدث أمام حشد جماهيري، حاول الرجل اختراق الناس والاقتراب وهو يهتف “العار على ماكرون” واصفا إياه بـ”الملحد”، قبل أن يتدخل الأمن ويعتقله بسرعة لاحتواء الموقف.

VIDÉO – Au Sanctuaire de Lourdes, un homme interpelle vivement Emmanuel Macron, qu’il traite d’« athée primaire », avant d’être violemment évacué par le service d’ordre du site et les équipes de sécurité du président pic.twitter.com/tVcUce1dzL — Arthur Berdah (@arthurberdah) July 16, 2021

At the pilgrimage site in Lourdes, a man shouts “shame” at Emmanuel Macron calling him an “atheist” before he’s taken away manu militari by presidential security. https://t.co/SjJ97tV0dU — Matthew Fraser (@frasermatthew) July 17, 2021

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا مقاطع فيديو توثق الواقعة، حيث يظهر الشاب يهتف بصوت ملحوظ ضد ماكرون، ثم يعتقله الأمن ويعتدي عليه بقوة، بينما تجاهل الرئيس الأمر وواصل حديثه مع الواقفين.

🇫🇷 [FLASH] Un homme a interpellé Emmanuel #Macron ce vendredi durant sa visite à #Lourdes aux cris de "honte à vous monsieur le président". Il s'est rapidement fait évacuer par les #FDO. (via @MathieuHouadec)pic.twitter.com/EixlRVvrdR — La Plume Libre (@LPLdirect) July 16, 2021

Macron visited the Sanctuary of Lourdes and listened attentively to a religious prayer, while a stranger yelled at him "You are a primary atheist." https://t.co/9ayeL58R5A — Anawim (@Vhorwort) July 17, 2021

وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان الصفعة التي سبق وأن تلقاها ماكرون، في 9 يونيو/حزيران الماضي، من أحد المواطنين خلال زيارته منطقة دروم (جنوب شرق)، واعتقلت الشرطة على إثر ذلك شخصين حينها.

