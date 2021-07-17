لقطات قاسية.. إعلامي سوري يوثق لحظة مقتله بقصف مباشر على إدلب (فيديو)

وثق المتطوع في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) همام العاصي لحظة استهداف فريقه بقصف مباشر من قبل قوات نظام الأسد على بلدة سرجة بريف إدلب الجنوبي، وذلك قبل مقتله متأثرا بإصابته.

ونشر الدفاع المدني السوري بيانًا اليوم السبت نعى فيه العاصي على تويتر جاء فيه أنه “استشهد في أثناء الاستجابة للمجزرة التي ارتكبتها قوات النظام السوري وروسيا في سرجة”.

"تعال يا حسن تصاوبنا كلياتنا"

مشاهد قاسية من مجزرة اليوم في قرية سرجة بجبل الزاوية جنوب إدلب بقصف مزدوج من قبل قوات النظام وروسيا بقذائف موجهة بالليزر استهدف فرق الدفاع المدني السوري أثناء إنقاذ المدنيين.#الخوذ_البيضاء

ملاحظة: الفيديو يحتوي مشاهد قاسية pic.twitter.com/t9ce2e5Hqa — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 17, 2021

وأضاف “همام العاصي نقل الحقيقة لتصل للعالم دليلًا على جرائم النظام وروسيا فكانت قذائفهم حاضرة كما اعتادوا لقتل الحقيقة وخنق الأصوات”.

وكان العاصي يعمل إعلاميًا في مركز بزابور التابع للدفاع المدني السوري في منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب في الشمال السوري.

استشهاد المتطوع الإعلامي همام العاصي متأثراً بجراحه التي أصيب بها صباح اليوم السبت 17 تموز جراء قصف مزدوج للنظام وروسيا بقذائف مدفعية موجهة بالليزر استهدف فريق الدفاع المدني السوري أثناء إنقاذهم المدنيين من تحت الأنقاض في قرية سرجة جنوبي إدلب.#ليسوا_هدفاً#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/A7zXnX1yho — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 17, 2021

وكان قد ترك دراسته الجامعية والتحق في صفوف الثورة السورية مبكرًا، بحسب ما نقلته مواقع سورية عن أحد أقربائه والذي أشار كذلك إلى العاصي “الشهيد الثالث في عائلته، بعد استشهاد شقيقيه في معارك سابقة ضد قوات الأسد”.

وأضاف “غادر مدينة اللاذقية التي كان يسكنها ليكون أحد متطوعي الدفاع المدني منذ تأسيسه، وأصيب عدة مرات وفقد أحد عينه في قصف سابق، لكن ذلك لم يوقف عمله الإعلامي”.

كاميرا المتطوع الإعلامي همام العاصي آخر ما وثقته لحظة استشهاده،أثناء الاستجابة للمجزرة التي ارتكبتها قوات النظام وروسيا في قرية سرجة، همام نقل الحقيقة لتصل للعالم دليلاً على جرائم النظام وروسيا فكانت قذائفهم حاضرة كما اعتادوا لقتل الحقيقة وخنق الأصوات.#ليسوا_هدفاً#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/a3H3mUO4OX — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 17, 2021

ووفقًا للدفاع المدني السوري ارتفعت حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام وروسيا في قرية سرجة صباح اليوم إلى 5 مدنيين بينهم 3 أطفال أشقاء وجدتهم، بينما أصيب 6 مدنيين بينهم 3 من متطوعي الدفاع المدني السوري توفي منهم همام العاصي متأثرًا بجروحه.