شاهد: أم تنقذ طفلها من محاولة اختطاف مؤكدة في نيويورك

استطاعت أم في حي كوينز بمدينة نيويورك الأمريكية إنقاذ ابنها البالغ من العمر 5 سنوات، من محاولة اختطاف في الشارع أثناء جريه أمام إخوته حسب لقطات كشفتها كاميرا مراقبة يوم الخميس الماضي.

ويظهر في المقطع شخص وهو ينزل من سيارة يوجد بها آخر، ثم يحاول الإمساك بالطفل بسرعة من أسفل ذراعه والإلقاء به في الباب الخلفي للسيارة.

غير أن الأم جرت وراء طفلها بسرعة كبيرة إلى السيارة من الجهة المقابلة لتنجح أخيرًا في إنقاذه من محاولة اختطاف مؤكدة، بينما لاذ الشخصان بالفرار.

واليوم أعلنت شرطة نيويورك أنها ألقت القبض على (جيمس مكغوناغل) البالغ من العمر 24 عامًا من حي كوينز واتهمته بمحاولة اختطاف طفل، وتعريضه للخطر، والتصرف على نحو يضر بطفل أقل من 17 سنة.

وكانت الشرطة قد بثت – أمس الجمعة – اللقطات سعيًا وراء معلومات عن الخاطفين، وقالت إن الحادث وقع حوالي الساعة 8 مساء الخميس حسب وسائل إعلام محلية.

وصرحت والدة الطفل (دولوريس دياز لوبيز) لوسائل الإعلام بأنها لم ترَ وجوه الخاطفين، وأنهما لم يتكلما بشيء ولم يريدا إلا أن يأخذا طفلها ويجلساه في السيارة، موضحة أنها تصرفت على نحو عفوي من دون تفكير تبعًا لغريزتها كأم.

