رغم تفاقم الحر والحرائق.. المهاجرون يواصلون التدفق والغرب الأمريكي يستعد للأسوأ (فيديو)

سجل عدد المهاجرين الذين تدفقوا على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك ارتفاعًا في يونيو/حزيران رغم الحر الشديد الذي يجعل رحلتهم أكثر خطورة، حسب إحصاءات رسمية نشرت أمس الجمعة.

وقالت إدارة الجمارك وحرس الحدود في بيان إن نحو 188 ألفًا و800 مهاجر أوقفوا الشهر الماضي بعد عبورهم بشكل غير قانوني الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بزيادة 5% عن مايو/أيار.

ويمثل هذا مستوى غير مسبوق منذ 2006 على الأقل ويرفع عدد الذين أوقفوا إلى حوالي 900 ألف منذ يناير/كانون الثاني. وكان الرئيس الديموقراطي جو بايدن الذي اتّهمه الجمهوريون بالتقليل من خطورة “الأزمة” اعتبر في أن مستويات الهجرة القياسية المسجلة في مارس/آذار “موسمية”.

وقال بايدن إنه في “كل عام، هناك زيادة كبيرة في عدد الوافدين إلى الحدود خلال الشتاء” لأن المهاجرين يكونون “أقل عرضة للوفاة من الحر في الصحراء”. غير أ ن حلول الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل لا يُطاق لم يؤدِ الى تراجع أعداد الوافدين وهو الأمر الذي يثير قلق حرس الحدود.

وقال المسؤول عن حرس الحدود تروي ميللر في بيان “نحن في أشد فترات الصيف حرًا ونتلقى العديد من طلبات المساعدة من المهاجرين الذين تركهم في مناطق خطرة مهرِبون لا يحترمون الحياة البشرية”.

ومعظم الاعتقالات التي تمت في يوليو/حزيران شملت بالغين يسافرون بمفردهم (117 ألفا و600)، يليهم مهاجرون يصلون مع عائلاتهم (56 ألفا)، ومن بين هؤلاء الوافدين أيضًا العديد من القصّر الذين لا يرافقهم ذووهم (15253) حتى لو انخفض عددهم بشكل طفيف منذ الرقم القياسي التاريخي المسجل في مارس (18890).

وتراجع تدفق المهاجرين بشكل ملحوظ خلال الوباء وعاود الارتفاع بشكل طفيف في 2020، قبل أن يرتفع مجددًا منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض. ويتهم الجمهوريون بايدن بأنه اعطى “جرعة أمل” من خلال تليينه سياسات الهجرة التي اعتمدها سلفه دونالد ترمب.

Watch as a devastating #wildfire rages in northern California. The Western US is experiencing the hottest June on record. On Saturday, Vegas matched its all-time high temperature of 117°F and Death Valley hit a record 130°F. pic.twitter.com/cm9BUV4PVx

وتستعد منطقة غرب الولايات المتحدة التي ضربها جفاف شديد لمزيد من الدمار بسبب حرائق الغابات الجمعة مع فشل الجهود المبذولة لاحتواء حريق هائل في جنوب ولاية أوريغون وتوقع حصول صواعق جافة خطيرة في كاليفورنيا.

وامتد حريق “بوتليغ فاير” قرب حدود ولاية أوريغون مع كاليفورنيا بين عشية وضحاها إلى 240 ألف فدان، أي أكبر من مساحة مدينة نيويورك وأكبر حريق نشط في الولايات المتحدة، بينما تم احتواء 7% فقط منه.

وصدر المزيد من أوامر الإخلاء مساء الخميس بينما اضطر رجال الإطفاء للانسحاب بسبب سرعة امتداد النيران و”ظروف الحرائق الشديدة” إلى منطقة شرق الحريق الذي اندلع قبل 10 أيام وتوسع بمعدل ألف فدان في الساعة منذ ذلك الحين.

ويشكل الحريق أيضًا خطرًا على إمدادات الطاقة في ولاية كاليفورنيا المجاورة، كما يهدد بإغراق السكان في العتمة، مثلما حدث في السنوات الماضية عندما تسببت موجات حر في إجهاد شبكة الكهرباء في الولاية.

▶️ Firefighters dropped retardant from the air Tuesday to suppress a wildfire in Oregon, as blazes rage across the western United States.

👉 Oregon Wildfire Displaces 2,000 Residents as Blazes Flare Across US West https://t.co/swjTOOnzEy pic.twitter.com/BziyaODRRf

— The Voice of America (@VOANews) July 16, 2021