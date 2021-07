بسبب فيضانات مدمرة.. أوربا تبدأ إحصاء الخسائر وأعداد الضحايا ترتفع (فيديو)

كثّف قوات من الجيش ورجال الإطفاء جهود البحث عن ضحايا دمار خلّفته أسوأ فيضانات تجتاح غرب أوربا منذ عقود وأودت بحياة أكثر من 165 شخصا وعشرات المفقودين.

وتعرضت مناطق غربي ألمانيا لأسوأ الأضرار بسبب فيضانات اجتاحت أيضا بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا تاركة شوارع ومنازل مغمورة بالمياه الموحلة عزلت تجمعات سكنية بأكملها.

مع حصيلة قتلى في ألمانيا وصلت إلى 141 بعد ثلاثة أيام من الكارثة، قالت السلطات إنه من المرجح العثور على مزيد من الجثث في الأقبية العائمة والمنازل المنهارة، وجندت نحو 22 ألفا من أفراد الإنقاذ لتنفيذ مهمة البحث.

At least 100 dead and hundreds unaccounted for as northern Europe is devastated by some of the worst flooding in decades https://t.co/Ob7FKvo9hg — BBC News (World) (@BBCWorld) July 16, 2021

Scenes of devastation from the floods came from all around Western Europe as the death toll passed 125 on Friday. Hundreds more people remain missing in Belgium and Germany. Here’s the latest: https://t.co/NMJzDMiy3q pic.twitter.com/ubgsWoMwrW — The New York Times (@nytimes) July 16, 2021

وقالت كارولين فايتسل رئيسة بلدية ايرفشتاد في رينانيا شمال فيستفاليا “علينا توقع العثور على مزيد من الضحايا”.

في المناطق الأكثر تضررا في ألمانيا في رينانيا شمال فيستفاليا ورينانيا بالاتينات، كان السكان الذين فروا من الفيضانات يعودون تدريجيا إلى منازلهم وسط مشاهد الخراب، وفيستفاليا هي المنطقة التي تعرضت لانزلاق تربة مروع ناجم عن الفيضانات.

وقال الرئيس فرانك فالتر شتاينماير خلال زيارة لايرفشتاد “نشعر بالحزن مع جميع الذين فقدوا أصدقاء أو معارف أو أفرادًا من الأسرة، إن مصائرهم تفجع قلوبنا”.

وتزور المستشارة أنغيلا ميركل، غدا الأحد، المنطقة التي اجتاحتها الفيضانات غربي ألمانيا وفق ما أعلنت السلطات المحلية المعنية، اليوم السبت، وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الاقليمية إن الزيارة ستتم “بعد الظهر”.

Extreme flooding unfolding in western Europe. Sources claiming unprecedented for some parts of Belgium. This is Pepinster, eastern Belgium 🇧🇪 sadly, this is a tragic summer flood for multiple countries. 🎥 via @MeteoExpresspic.twitter.com/2q7nPJLxcn — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) July 15, 2021

Currently Western Europe is seeing “worst flood in a century". Especially Germany & Belgium. Many cities are facing heavy rains in Luxembourg and the Netherlands. Whereas in Canada heatwaves are making new records. Not good signs. pic.twitter.com/JtzWcoBhkN — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 17, 2021

وتتوجه ميركل العائدة من زيارة للولايات المتحدة إلى قرية شولد المنكوبة في ولاية رينانيا بالاتينات التي دمر القسم الأكبر منها، وكانت المستشارة الألمانية قد تعهدت بتقديم “دعم في المدى القصير والبعيد من الحكومة” للبلديات المنكوبة.

وكان ما يزيد على 90 من الضحايا يعيشون في منطقة أرفايلر في رينانيا بالاتينات، من بينهم 12 شخصا كانوا في دار للمعوقين غرقوا في فيضان المياه.

وقال أحد أهالي أرفايلر إنه كان يعمل في مخبزه عندما اجتاحته الفيضانات، مضيفًا “تلقيت تحذيرًا مقتضبًا جدًا لكنه جاء متأخرًا جدًا ولم تكن هناك أي فرصة لتحمي نفسك”.

Europe floods: More than 125 people have died in Western Europe, with Germany bearing the brunt of the devastation. Rescue operations continue.https://t.co/pB4yqPiUeo pic.twitter.com/E3BHNKGXT8 — DW News (@dwnews) July 17, 2021

وفي بلجيكا المجاورة ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 24 قتيلا بينما لا يزال كثيرون في عِداد المفقودين.

وتوجه رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، السبت، لمعاينة المنطقة التي تعرضت لخسائر “غير مسبوقة” في حوض نهر ميوز، وكان قد أعلن حدادًا رسميًا في البلاد، الثلاثاء المقبل.

وهطلت أمطار غزيرة على لوكسمبورغ وهولندا حتى غمرت مناطق عدة وأرغمت السلطات على إجلاء آلاف الناس في مدينة ماستريخت الهولندية.

Today I went to Rochefort and Pepinster. I saw the devastation caused by the floods. My heart ached as I met people who have lost their homes, the savings of a lifetime. I told them: Europe is with you. We are with you in mourning and we will be with you in rebuilding. pic.twitter.com/VLcHKk8hKo — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 17, 2021

مهمة ضخمة

وأدى فيضان سد في منطقة هاينسبرغ الألمانية على بعد 65 كيلومترا جنوب غربي دوسلدورف إلى إجلاء أكثر من 700 شخص بشكل طارئ.

وبدأ رجال الإطفاء والمسؤولون المحليون والجنود -وبعضهم على متن دبابات- مهمة ضخمة في بعض المناطق المتضررة تتمثل في إزالة أكوام الركام التي تسد الشوارع.

وأقر رئيس بلدية سولينغن -المدينة الواقعة في جنوب منطقة الرور- تيم كورتسباخ بأن “المهمة ضخمة”.

ويتضح الآن الحجم الحقيقي للكارثة إذ يجري مسح المباني المتضررة التي سيتعين هدم بعضها، بينما تُبذل الجهود لاستعادة خدمات الغاز والكهرباء والهاتف.

وأدى تعطل شبكات الاتصالات إلى تعقيد الجهود التي تُبذل لمعرفة عدد المفقودين، بينما باتت معظم الطرق -في وادي أهر الغارق في المياه- غير سالكة.

وقال وزير الداخلية في رينانيا بالاتينات روجر ليفنتس لوسائل الإعلام المحلية إن ما يصل إلى 60 شخصا في عداد المفقودين وأكثر من 600 أصيبوا بجروح.

وقالت الحكومة إنها تعمل على إنشاء صندوق مساعدات خاص بينما يتوقع أن تصل كلفة الأضرار إلى عدة مليارات يورو.

تركيز على التغير المناخي

أعادت الفيضانات المدمرة مسألة التغير المناخي إلى صلب الحملة الانتخابية في ألمانيا عشية الاقتراع، والمقرر في 26 سبتمبر/أيلول المقبل، مع مغادرة ميركل السلطة بعد 16 عامًا أمضتها على رأس القيادة.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن العواصف التي اجتاحت أوربا هي “بدون شك” ناجمة عن التغير المناخي، بينما دعا الرئيس الألماني شتاينماير إلى معركة أكثر تصميمًا ضد الاحترار المناخي في ضوء الكارثة.

وتحدث أرمين لاشيت من الاتحاد الديموقراطي المسيحي بزعامة ميركل -والأكثر حظا لخلافتها بعد الانتخابات- عن “كارثة غير مسبوقة” في ولاية رينانيا شمال فيستفاليا التي يتحدر منها، وفي رينانيا بالاتينات.

وذكرت مجلة (دير شبيغل) الإخبارية أن العلاقة بين الاحترار العالمي والأحداث المناخية القاسية مثل هطول الأمطار الغزيرة التي تسببت في الفيضانات ستسلط الضوء على استجابة المرشحين لمسألة تغير المناخ.

JUST IN: The number of people who have died in floods in western Germany rose to 103, according to authorities, bringing the total death toll in western Europe to at least 117: https://t.co/L5zQH9UYE3 pic.twitter.com/OwXwWfmEfV — DW News (@dwnews) July 16, 2021

Over 100 people have died in the past few days from the severe floods devastating parts of Europe. This is not natural, it is a climate emergency. Companies and governments must take action to curb carbon emissions and stop putting profits over people and the planet. pic.twitter.com/fD9s01p477 — Greenpeace (@Greenpeace) July 16, 2021

وقالت “ستكون هناك تأكيدات في الأيام المقبلة أن تلك المسألة لا تمثل مشكلة للحملة ولكنها بالطبع كذلك”، مضيفة أن الناس “يريدون معرفة كيف سيقودهم السياسيون في وضع كهذا”.

وقالت شركة إعادة التأمين الالمانية العملاقة ميونيخ ري إن على الدول أن تتوقع زيادة “وتيرة وشدة” الكوارث الطبيعية بسبب التغير المناخي، داعية إلى اتخاذ خطوات وقائية “ستكون في نهاية الدراسات أقل كلفة”.

Europe floods: Forecast chart for expected rainfall amounts over the next 5 days – more rain is expected in the affected areas, but not of the intensity that we have seen. Wettest conditions over next few days will be in N Alps, and then early next week in the N Balkans. pic.twitter.com/MYhk6F3oD5 — BBC Weather (@bbcweather) July 15, 2021

Ook in Nederland is er heel wat overlast in de provincie Limburg🇳🇱🌧 De auto's drijven ook daar door de straten (centrum Valkenburg)😶 De extreme wateroverlast is het gevolg van de overstroming van De Geul die het water uit de Ardennen niet aankanpic.twitter.com/diWCxEomM8 — Martijn Peters (@MartijnP_DPG) July 15, 2021

More than 100 dead and hundreds missing in floods across Western Europe, especially Germany and Belgium. Report: https://t.co/cHHw1d11qw pic.twitter.com/scVfMHh38J — Anonymous (@YourAnonCentral) July 16, 2021