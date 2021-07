تركيا تدين اعتبار محكمة العدل الأوربية حظر الحجاب “ليس تمييزا”

أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، اليوم السبت، قرار محكمة العدل الأوربية الذي يقول إن حظر ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل ليس تمييزا.

وغرّد ألطون عبر تويتر “الفاشية انتشرت في المحاكم هذا أمر لا يصدّق” لافتًا إلى أن قرار محكمة العدل الأوربية الخاطئ هو محاولة لإضفاء الشرعية على العنصرية.

وأضاف “بدلًا من الهروب من تاريخها المظلم، تحاول أوربا احتضانه، ندين هذا القرار الذي ينتهك كرامة الإنسان”.

It is unbelievable that fascism just spread to the courts.

This wrong decision is an attempt to grant legitimacy to racism.

Instead of denouncing its dark past, Europe now seeks to embrace it.

We condemn this ruling, which infringes on human dignity. https://t.co/dB68YpdL83

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 17, 2021