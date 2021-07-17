البث الحي
الأخبار|تركيا

تركيا تدين اعتبار محكمة العدل الأوربية حظر الحجاب “ليس تمييزا”

المحجبات في أوربا يواجهن حكمًا قضائيًّا جديدًا (غيتي)
المحجبات في أوربا يواجهن حكمًا قضائيًّا جديدًا (غيتي)
17/7/2021-|آخر تحديث: 17/7/202106:52 PM (مكة المكرمة)

أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، اليوم السبت، قرار محكمة العدل الأوربية الذي يقول إن حظر ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل ليس تمييزا.

وغرّد ألطون عبر تويتر “الفاشية انتشرت في المحاكم هذا أمر لا يصدّق” لافتًا إلى أن قرار محكمة العدل الأوربية الخاطئ هو محاولة لإضفاء الشرعية على العنصرية.

وأضاف “بدلًا من الهروب من تاريخها المظلم، تحاول أوربا احتضانه، ندين هذا القرار الذي ينتهك كرامة الإنسان”.

يأتي ذلك في أعقاب إصدار محكمة العدل الأوربية، أمس الجمعة، حكمًا يمنع ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل، مضيفة أنه ليس تمييزًا ضد المسلمين.

وجاء قرار المحكمة -مقرها لوكسمبورغ- ردا على شكوى تقدمت بها مسلمتان تعيشان في ألمانيا كانتا قد تقدمتا للمحكمة بدعوتين على خلفية وقفهما عن العمل لارتدائهما الحجاب.

والمرأتان المذكورتان هما ممرضة في مركز لرعاية الطفل تديره منظمة خيرية في (هامبورغ) وعاملة خزينة في سلسلة صيدليات (مولر) ولم تكن أي منهما ترتدي الحجاب عندما التحقت بالعمل، لكنهما قررتا ارتداءه بعد العودة من عطلة رعاية طفل.

وكشفت وثائق المحكمة أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتيْن أن ارتداء الحجاب ممنوع وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل دون حجاب أو سينقلهما إلى وظيفة أخرى.

والخميس الماضي، قالت المحكمة العليا بالاتحاد الأوربي إن الشركات يمكنها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة إذا رغبت في تقديم صورة محايدة للعملاء.

وكان يتعين على المحكمة أن تصدر حكما في القضيتين بشأن ما إن كان منع الموظفتيْن من ارتداء الحجاب في مكان العمل يمثل انتهاكا لحرية العقيدة أم أنه متاح في إطار حرية إدارة العمل والرغبة في تقديم صورة محايدة للعملاء.

وتثير قضية الحجاب جدلا في أنحاء أوربا منذ أعوام وتسلط الضوء على الانقسامات الحادة بشأن دمج المسلمين في المجتمعات الأوربية.

وذكرت المحكمة أن “منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيرًا عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية”.

وأضافت “غير أن هذا التبرير يجب أن يتوافق مع حاجة جوهرية من جانب صاحب العمل”.

وفي قضية موظفة مركز الرعاية، قالت المحكمة إن القرار اتُخذ -على ما يبدو- بشكلٍ عام وغير تمييزي نظرا لأن صاحب العمل ألزم موظفة أخرى أيضا بخلع صليب كانت تعلِّقه.

وفي 2017، أصدرت المحكمة الأوربية في لوكسمبورغ حكما يقضي للشركات بأحقية منع ارتداء الحجاب -أو أي رمز ديني واضح غيره- في أماكن العمل في ظروف معينة، وأثار الحكم انتقادات واسعة من جماعات دينية وقتها.

وفي 2014، أيدت المحكمة العليا الفرنسية حكمًا بتسريح عاملة رعاية يومية مسلمة بعد ارتدائها الحجاب في روضة أطفال خاصة تطبق قواعد صارمة للحيادية على موظفيها، ومنعت فرنسا -تضم أكبر أقلية مسلمة في أوربا- ارتداء الحجاب بالمدارس الحكومية بدءًا من 2004.

في حين أن المحكمة الدستورية بالنمسا قضت أن القانون الذي يمنع الفتيات في سن العاشرة من ارتداء الحجاب في المدارس تمييزي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

حول هذه القصة

إندبندنت: فرنسا تتجه لمنع الحجاب دون الـ18 سنة وتسمح بالحرية الجنسية في سن الـ15

كشف تقرير نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية أن المجتمع الفرنسي يعيش اليوم وضعا مربكا جراء السياسات الحكومية في إشارة إلى مشروع قانون معروض أمام البرلمان يمنع الفتيات من ارتداء الحجاب إلا بعد سن الـ18.

10/4/2021
المزيد من الأخبار

رئيس الوزراء الليبي يقر بصعوبة توحيد الجيش رغم التواصل مع حفتر

رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة (رويترز)

شاهد: أم تنقذ طفلها من محاولة اختطاف مؤكدة في نيويورك

الأم قالت أنها تصرفت على نحو عفوي دون تفكير تبعا لغريزتها (مواقع التواصل)

لقطات قاسية.. إعلامي سوري يوثق لحظة مقتله بقصف مباشر على إدلب (فيديو)

آخر ما وثقت كاميرا المتطوع الإعلامي همام العاصي هي لحظة مقتله (تويتر)

تحورات كورونا مستمرة.. هل نحن على أعتاب موجة جديدة؟ خبير لقاحات يجيب (فيديو)

أخذ اللقاح هو الحل الوحيد لتفادي حدوث موجات كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة
مقالات

إثيوبيا في مواجهة طالبان

الإذاعة البريطانية تفصل صحفية فلسطينية بسبب تغريدة تعود لعام 2014

الصحفية الفلسطينية تالا حلاوة (مواقع التواصل)

شاهد: لقطات لطيار يتلو القرآن تحصد ملايين المشاهدات.. ما حقيقتها؟

صانع المحتوى المصري محمود فضل (مواقع التواصل)

اليابان.. رأس عائم عملاق يظهر في إحدى حدائق طوكيو (فيديو)

(الجزيرة)