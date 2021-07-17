تحورات كورونا مستمرة.. هل نحن على أعتاب موجة جديدة؟ خبير لقاحات يجيب (فيديو)

أكد الدكتور علي فطوم خبير اللقاحات والأستاذ بجامعة ميشيغان الأمريكية أن متحورات كورونا الموجودة خطيرة بالفعل إلا أن اللقاحات الموجودة قادرة على مواجهتها، موضحًا أن حدوث موجة جديدة سيكون بسبب عدم التلقيح.

وقال خلال لقاء على الجزيرة مباشر، إنه ثمة قلق كبير مما سيحدث في المستقبل القريب على صعيد تحور الفيروس، لكن “ما نعرفه حتى الآن هو أن الفيروس وصل إلى مرحلة متطورة من اللياقة وقد يكون هناك مرحلة أعلى من ذلك ولكن هذه المرحلة تعتبر صعبة جدًا” على حد تعبيره.

وأضاف أن المناطق الجغرافية التي لم تصل إليها اللقاحات أو التي لم تلقح نسبة معينة من سكانها هي الأشد عرضة للتعرض لموجات أخرى من الانتشار الواسع للفيروس، وهذا ما يحدث الآن في تونس والجزائر وغيرها من الدول التي لم تتعد نسبة تلقيح السكان فيها الـ 5%.

هل تٌعيدنا متحورات كورونا إلى المربع الأول في مواجهة الفيروس؟ #المسائية pic.twitter.com/lCwnqoWJ05 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 16, 2021

وحول مدى فعالية اللقاحات في التصدي لمتحورات كورونا قال “حتى الآن جميع المعلومات والمعطيات التي لدينا تشير إلى أننا نستطيع التصدي لهذه المتحورات من خلال اللقاحات الموجودة الآن بجميع أشكالها، ولا يوجد مؤشرات لمقاومة تحورات الفيروس للقاحات”.

وأضاف “المناعة المكتسبة هي بمثابة مظلة واسعة وليست قاصرة على نوع واحد من البروتين بحيث إذا تغير نفقد الصفات المناعية ضد هذا الفيروس، والتغيرات التي تطرأ عليه هي تغيرات صغيرة هنا وهناك ولا تغير شيئا في نجاعة اللقاحات الحالية”.

وتابع “لذلك ينبغي أن تكون أولوياتنا باتجاه إيصال اللقاحات إلى جميع المناطق التي لم تصل إليها بعد بدلًا من التفكير في جرعة مناعية ثالثة على سبيل المثال، وذلك حتى يتسنى لنا تفادي حدوث موجات جديدة من انتشار الفيروس حول العالم”.

وكانت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية تحذر من “احتمال كبير” لظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا “ربما تكون أشد خطورة”.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية عن حدوث 17 ألف حالة وفاة وأكثر من 526 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ شهر مارس/آذار عام 2020.

وأكد كبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا أن أزمة جائحة كورونا لم تنتهِ بعد وذلك رغم أن وضعهم الصحي أفضل بكثير مقارنة بدول أخري، محذرًا من التراخي بعد رفع القيود المفروضة، الإثنين المقبل.