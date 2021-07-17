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الهند تحظر ذبح الأبقار والإبل في كشمير خلال عيد الأضحى

مجموعة من الأبقار في الهند (رويترز ـ أرشيف)
مجموعة من الأبقار في الهند (رويترز ـ أرشيف)
16/7/2021-|آخر تحديث: 17/7/202112:59 AM (مكة المكرمة)

أعلنت السلطات الهندية حظر ذبح الأبقار والإبل خلال أيام عيد الأضحى في إقليم جامو وكشمير الواقع تحت سيطرة الهند والمتنازع عليه مع باكستان.

وطالبت إدارة تربية الحيوانات، الجمعة، في خطاب موجه إلى رئيس شرطة مقاطعة كشمير التي يشكل فيها المسلمون نسبة 97% بوقف “الذبح غير المشروع” للأبقار والعجول والإبل والحيوانات الأخرى إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينقل هذه الحيوانات و”يخالف القواعد خلال أيام العيد”.

وذكر الخطاب أن عددًا كبيرًا من الأضاحي من المحتمل أن يتم ذبحها أثناء احتفالية عيد الأضحى.

وجاء في الخطاب أنه “بالنظر إلى قوانين الرفق بالحيوان، طلبت وزارة تربية الحيوانات التابعة للحكومة الهندية اتخاذ التدابير الوقائية والتنفيذ الصارم لقوانين الرفق بالحيوان مثل منع القسوة على الحيوانات وتنفيذ قواعد نقل ورعاية الحيوانات”.

وعلى الرغم من حظر ذبح الأبقار والعجول والثيران رسميًا إلا أن المئات من المحلات تبيع لحوم الأبقار والجواميس والغالبية العظمى من مسلمي كشمير يذبحون الأغنام أو الماعز في العيد.

وحتى عقود قليلة ماضية، كانت عملية ذبح الأبقار كأضحية سائدة في المناطق الريفية ولكنها أصبحت الآن سائدة أيضًا في عاصمة المقاطعة سريناغار كما تعد التضحية بالإبل وذبحها في العيد من الممارسات الجديدة نسبيًا.

ويهدف القرار الجديد إلى تهدئة مشاعر الهندوس في المنطقة الذين يمثلون أقلية لكنهم يمثلون الأغلبية في منطقة جامو مركز الناخبين المؤيدين للحكومة الهندوسية المتعصبة.

وتخضع حاليًا مقاطعة جامو وكشمير بشكل مباشر لسلطة الحكومة المركزية من خلال حكومة محلية يشغل جميع المناصب العليا فيها تقريبًا إداريون وبيروقراطيون غير مسلمين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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