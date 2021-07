فيلسوف أمريكي يستقيل من هارفارد بسبب “تحيزها ضد الفلسطينيين”

أعلن الناشط والفيلسوف والأكاديمي الأمريكي كورنيل ويست استقالته من كلية اللاهوت بجامعة هارفارد، مشيرًا إلى “إذعان المؤسسة لتحيزات ضد الفلسطينيين” كأحد أسباب قيامه بذلك، بحسب تقرير نشره موقع ميدل إيست آي.

وقال ويست في خطاب الاستقالة بتاريخ 30 يونيو/حزيران الماضي -نشره على تويتر، الإثنين الماضي- إنه واجه تمييزًا خلال فترة وجوده في الجامعة، بما في ذلك حصوله على راتب أقل مما كان عليه عندما حصل لأول مرة على منصب ثابت في جامعة هارفارد، ثم رفض التثبيت في منصبه الأكاديمي لاحقا.

وكتب ويست في تغريدته أن إن طبيعة الجامعة التي تسيطر عليها “توجهات السوق” أدت إلى “عفن روحي”.

This is my candid letter of resignation to my Harvard Dean. I try to tell the unvarnished truth about the decadence in our market-driven universities! Let us bear witness against this spiritual rot! pic.twitter.com/hCLAuNSWDu

