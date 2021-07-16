فيلسوف أمريكي يستقيل من هارفارد بسبب “تحيزها ضد الفلسطينيين”

أعلن الناشط والفيلسوف والأكاديمي الأمريكي كورنيل ويست استقالته من كلية اللاهوت بجامعة هارفارد، مشيرًا إلى “إذعان المؤسسة لتحيزات ضد الفلسطينيين” كأحد أسباب قيامه بذلك، بحسب تقرير نشره موقع ميدل إيست آي.

وقال ويست في خطاب الاستقالة بتاريخ 30 يونيو/حزيران الماضي -نشره على تويتر، الإثنين الماضي- إنه واجه تمييزًا خلال فترة وجوده في الجامعة، بما في ذلك حصوله على راتب أقل مما كان عليه عندما حصل لأول مرة على منصب ثابت في جامعة هارفارد، ثم رفض التثبيت في منصبه الأكاديمي لاحقا.

وكتب ويست في تغريدته أن إن طبيعة الجامعة التي تسيطر عليها “توجهات السوق” أدت إلى “عفن روحي”.

This is my candid letter of resignation to my Harvard Dean. I try to tell the unvarnished truth about the decadence in our market-driven universities! Let us bear witness against this spiritual rot! pic.twitter.com/hCLAuNSWDu — Cornel West (@CornelWest) July 13, 2021

وفي رسالة استقالته قال ويست إن “مشاهدة هيئة التدريس وهي تدعم بحماس مرشحًا لمنصب ثابت ثم تتجه بخجل نحو الرفض على أساس عداء إدارة هارفارد للقضية الفلسطينية أمر مثير للاشمئزاز”.

وأضاف “هذا النوع من الاحتراف الأكاديمي النرجسي والإذعان الجبان للتحيزات المعادية للفلسطينيين الصادرة عن إدارة هارفارد، واللامبالاة بوفاة والدتي، يشكل إفلاسًا فكريًا وروحيًا عميقًا”.

وكان الأكاديمي الأمريكي البالغ من العمر 68 عامًا قد أعلن في فبراير/شباط الماضي أنه متأكد من أن انتقاده لإسرائيل كان أحد الأسباب الرئيسية لحرمانه من التثبيت في وظيفته بجامعة هارفارد، وقال في بودكاست (TightRope) إن الحديث عن احتلال إسرائيل لفلسطين “قضية محظورة بين دوائر معينة في الأوساط الأكاديمية العليا”، بحسب موقع ميدل إيست آي.

ويمثل ويست عنصرًا أساسيًا في المطالبات الموجهة لجامعة هارفارد بسحب استثماراتها من الشركات التي يصفها بأنها “متواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي”.

ونقل الموقع عن صحيفة (هارفارد كريمزون) قولها إن الجامعة استثمرت ما يقرب من 200 مليون دولار في شركات “مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين”.