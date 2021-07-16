البث الحي
الأخبار|مصر

ابنة علا القرضاوي تكشف وضع والدتها بعد دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام (فيديو)

دخلت علا القرضاوي أضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على استمرار حبسها احتياطيا دون محاكمة (مواقع التواصل)
دخلت علا القرضاوي أضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على استمرار حبسها احتياطيا دون محاكمة (مواقع التواصل)
16/7/2021-|آخر تحديث: 16/7/202103:58 PM (مكة المكرمة)

قالت آية حسام إن والدتها علا القرضاوي ابنة الشيخ يوسف القرضاوي كانت تأمل بشدة  في الحرية بالتزامن مع حلحلة المشكلات بين دولة قطر ومصر لكنها شعرت بإحباط شديد بعد تجديد حبسها.

وأضافت -عبر الجزيرة مباشر- أن والدتها أبلغت محاميها أنها لا تستطيع احتمال الحبس أكثر من ذلك، إذ مرت عليها 4 سنوات في السجن دون أن ترى أهلها، ولم يبق لها حل سوى الإضراب المفتوح عن الطعام.

ولفتت إلى أن والدتها قالت في الجلسة الأخيرة إنها تعرضت لوعكة صحية ودخلت المستشفى واحتاجت لمحاليل طبية قبل أن تبدأ الإضراب، وبالتالي فإن صحتها لا تتحمل الإضراب عن الطعام لمدة طويلة.

وأكدت أنه لم يسمح للأسرة بزيارتها طيلة الأربع السنوات وكل المعلومات التي تصلهم عنها تأتيهم من المحامي الذي يحضر جلسات المحاكمة كل 45 يوما، وأضافت “أبلغنا في آخر جلسة عن تأخر صحتها بدنيا ونفسيا، وكانت تبكي طوال الوقت لأنها لم تكن تتخيل أن تمر 4 سنوات دون إخلاء سبيلها”.

وكان المحامي أحمد أبو العلا ماضي قد أعلن أن علا القرضاوي دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على تجديد حبسها بالمخالفة للقانون.

وقال ماضي إن محكمة الجنايات قررت تجديد حبسها 45 يوما أخرى رغم مرور عامين على حبسها في القضية الجديدة بالمخالفة للقانون المصري الذي جعل الحد الأقصى للحبس الاحتياطي هو سنتين.

وفي الأول من يوليو/تموز الجاري، أكملت علا القرضاوي وزوجها المهندس حسام خلف 4 أعوام كاملة في السجن على ذمة قضيتين مختلفتين بنفس الاتهامات ومن دون محاكمة.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

ابنة علا القرضاوي تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن والدتها

بثت آية حسام ابنة علا القرضاوي مقطع فيديو عن ظروف احتجاز والدتها مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنها، وتأتي جلسة المحاكمة المنتظرة تزامنا مع مرور 1400 يوم على اعتقال الأمن المصري لعلا القرضاوي

“رابع رمضان خلف الأسوار”.. تفاعل لافت مع صرخة ابنة علا القرضاوي بشأن أمها (فيديو)

بثت آية حسام ابنة علا القرضاوي وحفيدة الشيخ يوسف القرضاوي مقطع فيديو أمس السبت عن ظروف احتجاز والدتها مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنها وذلك قبل يوم واحد من جلسة تجديد حبسها اليوم الأحد.

4/4/2021
المزيد من الأخبار

اليابان.. رأس عائم عملاق يظهر في إحدى حدائق طوكيو (فيديو)

(الجزيرة)

بلجيكا.. حريق في منازل غارقة بسبب الفيضان وإنقاذ مسنة محاصرة (فيديو)

مياه الفيضانات تغمر العديد من المناطق في بلجيكا (رويترز)

بعد تحذير الصحة العالمية من متحور “لامبدا”.. ما مدى تأثير اللقاحات عليه؟ (فيديو)

المتحور لامبدا ينتشر في 29 دولة ويحتوي على العديد من الطفرات (رويترز)

الإمارات تستعين بشركة إسرائيلية متخصصة في الطائرات المسيرة

جرى توقيع عشرات الاتفاقيات بين الإمارات وإسرائيل (رويترز)
الأكثر قراءة

بسبب هاتف.. شاب يضرب والدته وسط الشارع ويهددها بالسلاح (فيديو)

الشاب ضرب والدته لأنها رفضت شراء هاتف له (وسائل إعلام تركية)

محمد حسان يطالب المصريين بدعم الدولة في أزمة سد النهضة.. والشيخ الصغير يعلق (فيديو)

الداعية الإسلامي المصري محمد حسان (مواقع التواصل)

الإذاعة البريطانية تفصل صحفية فلسطينية بسبب تغريدة تعود لعام 2014

الصحفية الفلسطينية تالا حلاوة (مواقع التواصل)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)