ابنة علا القرضاوي تكشف وضع والدتها بعد دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام (فيديو)

قالت آية حسام إن والدتها علا القرضاوي ابنة الشيخ يوسف القرضاوي كانت تأمل بشدة في الحرية بالتزامن مع حلحلة المشكلات بين دولة قطر ومصر لكنها شعرت بإحباط شديد بعد تجديد حبسها.

وأضافت -عبر الجزيرة مباشر- أن والدتها أبلغت محاميها أنها لا تستطيع احتمال الحبس أكثر من ذلك، إذ مرت عليها 4 سنوات في السجن دون أن ترى أهلها، ولم يبق لها حل سوى الإضراب المفتوح عن الطعام.

ولفتت إلى أن والدتها قالت في الجلسة الأخيرة إنها تعرضت لوعكة صحية ودخلت المستشفى واحتاجت لمحاليل طبية قبل أن تبدأ الإضراب، وبالتالي فإن صحتها لا تتحمل الإضراب عن الطعام لمدة طويلة.

ابنة #علا_القرضاوي تكشف للجزيرة مباشر أوضاع والدتها بعد دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام جراء استمرار حبسها في #مصر#المسائية pic.twitter.com/CLglggEq3U — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 15, 2021

وأكدت أنه لم يسمح للأسرة بزيارتها طيلة الأربع السنوات وكل المعلومات التي تصلهم عنها تأتيهم من المحامي الذي يحضر جلسات المحاكمة كل 45 يوما، وأضافت “أبلغنا في آخر جلسة عن تأخر صحتها بدنيا ونفسيا، وكانت تبكي طوال الوقت لأنها لم تكن تتخيل أن تمر 4 سنوات دون إخلاء سبيلها”.

وكان المحامي أحمد أبو العلا ماضي قد أعلن أن علا القرضاوي دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على تجديد حبسها بالمخالفة للقانون.

وقال ماضي إن محكمة الجنايات قررت تجديد حبسها 45 يوما أخرى رغم مرور عامين على حبسها في القضية الجديدة بالمخالفة للقانون المصري الذي جعل الحد الأقصى للحبس الاحتياطي هو سنتين.

وفي الأول من يوليو/تموز الجاري، أكملت علا القرضاوي وزوجها المهندس حسام خلف 4 أعوام كاملة في السجن على ذمة قضيتين مختلفتين بنفس الاتهامات ومن دون محاكمة.