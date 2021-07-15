البث الحي
الأخبار|فلسطين

مدير وكالة شهاب الفلسطينية: هذا هو السبب الحقيقي وراء حذف فيسبوك لصفحتنا للمرة الخامسة (فيديو)

15/7/2021-|آخر تحديث: 15/7/202104:24 PM (مكة المكرمة)

قال رماح مبارك مدير وكالة شهاب الفلسطينية، إن شركة فيسبوك استهدفت صفحة الوكالة على منصتها بذريعة وجود مخالفة واحدة لمعايير النشر، منوهًا لإطلاق حملة إلكترونية كبرى دعمًا للوجود والمحتوى الفلسطيني.

وأضاف مدير الوكالة الفلسطينية في لقاء مع الجزيرة مباشر، إن فيسبوك لا تحتاج إلى ذرائع بالأساس لحذف الصفحات الإخبارية الفلسطينية وصفحات الناشطين بشكل عام، مضيفا “هذه ليست المرة الأولى لنا فقد فعلتها من قبل 4 مرات بسبب ما قالت إنها مخالفات متراكمة لمعايير مجتمع المنصة وتقبلنا الأمر لوجود مبررات”.

وأوضح أن أولى صفحات الوكالة على فيسبوك صدرت عام 2009 ولكن أول تواصل مباشر مع الشركة كان في مايو/أيار الماضي بعدما فعّلت فيسبوك وحدة خاصة لشراكات الأخبار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشاركت الوكالة في تدريب إلكتروني تابعً لهم مؤخرًا وأوضحوا لها معايير المنصة التي كانت غامضة وغير واضحة في البدايات.

وتابع “تم الالتزام بها بالكامل حتى فوجئنا بهذا الحذف الخامس لصفحة الوكالة بذريعة ارتكاب إحدى المخالفات وهي بالطبع ليست كافية لغلق صفحة يتابعها أكثر من 7 ملايين ونصف مليون شخص وهو ما يؤكد استهداف الإعلام والمحتوى الفلسطيني بالأساس”.

وقال مبارك إن فيسبوك منذ أواخر العام الماضي تركز على حذف محتوى الوكالة وهناك تقييد شديد على الوصول لصفحة الوكالة التي كانت تصل لعشرات الملايين وباتت تصل بالكاد إلى 200 ألف شخص.

وأشار إلى تنسيق حثيث بين الوكالة ووسائل إعلام فلسطينية كبرى لها رواج واسع على منصات التواصل، لإطلاق حملة إلكترونية مركزة خلال أيام تضامنًا مع المحتوى الفلسطيني بشكل عام وشهاب بشكل خاص ولتوضيح جريمة فيسبوك بحق الإعلام والوجود الرقمي الفلسطيني.

في المقابل، هناك تحيز واضح إلى طرف الاحتلال الإسرائيلي الذي يستخدم فيسبوك والمنصات التابعة له مثل واتساب للتحريض على قتل وتهجير الفلسطينيين دون حذف أو تقييد أو اتخاذ إجراء مخالفة من قبل فيسبوك، وفق مبارك.

ووجه مدير الوكالة الشكر لكل الشخصيات ووسائل الإعلام الصديقة والجمهور الذين تضامنوا معها استنكارًا لهذا الحدث، ودعا من خلال الجزيرة مباشر جميع المدافعين عن القضية الفلسطينية للمشاركة في تلك الحملة “لنسمع صوتنا عاليا لشركة فيسبوك وغيرها من الشركات التي تتحيز ضد المحتوى الفلسطيني على شاشاتها ومنصاتها”.

وقبل يومين حذفت إدارة فيسبوك صفحة وكالة شهاب إحدى أكبر الصفحات الإخبارية الفلسطينية على مواقع التواصل، في خطوة وصفتها الوكالة بانتهاك جديد لحرية الرأي والتعبير الذي كفلها القانون الدولي ولمحاربة المحتوى الفلسطيني بحجة مخالفة المعايير، بينما تفاعل مئات الناشطين الغاضبين مع الحدث عبر وسم (متضامنون مع شهاب).

والعام الماضي، تم توثيق 1200 انتهاك بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني على شبكات التواصل الاجتماعي. في المقابل استجابت فيسبوك عام 2017 لنحو 85% من طلبات إسرائيل، لإزالة وحظر وتقديم بيانات خاصة بالمحتوى الفلسطيني.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

لماذا يصاب البعض بمتلازمة رائحة السمك؟ وكيف يمكن السيطرة عليها؟ (فيديو)

مع الحكيم متلازمة رائحة السمك (الجزيرة مباشر)

بسبب هاتف.. شاب يضرب والدته وسط الشارع ويهددها بالسلاح (فيديو)

الشاب ضرب والدته لأنها رفضت شراء هاتف له (وسائل إعلام تركية)

رجال الشرطة يشاركون في عمليات نهب المتاجر والشركات في جنوب أفريقيا (فيديو)

متظاهرون ينهبون متجر في تشيسترفيل ديربان كوازولو ناتال جنوب إفريقيا (رويترز)

زغلول النجار: لو أحسن المسلمون عرض طبيعة بئر زمزم لأسلم أغلب أهل الأرض (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

تدخل رسمي.. “كمسري منوف” يشعل غضب المصريين بعدما صفع راكب قطار أمام طفلته (فيديو)

تفاعل ناشطون مصريون مع الانتشار الواسع للفيديو تحت وسم &#34;كمسري منوف&#34; (مواقع التواصل)

محمد حسان يطالب المصريين بدعم الدولة في أزمة سد النهضة.. والشيخ الصغير يعلق (فيديو)

الداعية الإسلامي المصري محمد حسان (مواقع التواصل)

أزمة كهرباء.. 3 دول عربية يجمعها ظلام دامس

مسنة لبنانية تمشي في مطبخها وهي تحمل شمعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي في بيروت (رويترز)

دبلوماسي أمريكي: أزمة سد النهضة سياسية فنية.. وباحثة مصرية: هكذا يمكن لواشنطن حلها (فيديو)

باحثة مصرية: هناك انحيازات في مجلس الأمن كانت واضحة لصالح إثيوبيا (غيتي)