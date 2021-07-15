مدير وكالة شهاب الفلسطينية: هذا هو السبب الحقيقي وراء حذف فيسبوك لصفحتنا للمرة الخامسة (فيديو)

قال رماح مبارك مدير وكالة شهاب الفلسطينية، إن شركة فيسبوك استهدفت صفحة الوكالة على منصتها بذريعة وجود مخالفة واحدة لمعايير النشر، منوهًا لإطلاق حملة إلكترونية كبرى دعمًا للوجود والمحتوى الفلسطيني.

وأضاف مدير الوكالة الفلسطينية في لقاء مع الجزيرة مباشر، إن فيسبوك لا تحتاج إلى ذرائع بالأساس لحذف الصفحات الإخبارية الفلسطينية وصفحات الناشطين بشكل عام، مضيفا “هذه ليست المرة الأولى لنا فقد فعلتها من قبل 4 مرات بسبب ما قالت إنها مخالفات متراكمة لمعايير مجتمع المنصة وتقبلنا الأمر لوجود مبررات”.

قامت شركة فيسبوك أمس بحذف صفحة شهاب (7.5 مليون متابع) من منصتها، جريمة جديدة ترتكبها @Facebook بحق المحتوى الفلسطيني، صفحة إخبارية هي الأكبر في #فلسطين لماذا يتم حذفها؟؟!!!#فيسبوك_يعدمنا#متضامنون_مع_شهاب pic.twitter.com/sY2F0xrG4m — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) July 14, 2021

وأوضح أن أولى صفحات الوكالة على فيسبوك صدرت عام 2009 ولكن أول تواصل مباشر مع الشركة كان في مايو/أيار الماضي بعدما فعّلت فيسبوك وحدة خاصة لشراكات الأخبار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشاركت الوكالة في تدريب إلكتروني تابعً لهم مؤخرًا وأوضحوا لها معايير المنصة التي كانت غامضة وغير واضحة في البدايات.

وتابع “تم الالتزام بها بالكامل حتى فوجئنا بهذا الحذف الخامس لصفحة الوكالة بذريعة ارتكاب إحدى المخالفات وهي بالطبع ليست كافية لغلق صفحة يتابعها أكثر من 7 ملايين ونصف مليون شخص وهو ما يؤكد استهداف الإعلام والمحتوى الفلسطيني بالأساس”.

وقال مبارك إن فيسبوك منذ أواخر العام الماضي تركز على حذف محتوى الوكالة وهناك تقييد شديد على الوصول لصفحة الوكالة التي كانت تصل لعشرات الملايين وباتت تصل بالكاد إلى 200 ألف شخص.

وأشار إلى تنسيق حثيث بين الوكالة ووسائل إعلام فلسطينية كبرى لها رواج واسع على منصات التواصل، لإطلاق حملة إلكترونية مركزة خلال أيام تضامنًا مع المحتوى الفلسطيني بشكل عام وشهاب بشكل خاص ولتوضيح جريمة فيسبوك بحق الإعلام والوجود الرقمي الفلسطيني.

الحذف والالغاء ضريبة قول كلمة الحق ..

#متضامنون_مع_شهاب pic.twitter.com/uv1cwPFmnq — ahmed abd elal #Gaza (@ahmedabdall1) July 13, 2021

في المقابل، هناك تحيز واضح إلى طرف الاحتلال الإسرائيلي الذي يستخدم فيسبوك والمنصات التابعة له مثل واتساب للتحريض على قتل وتهجير الفلسطينيين دون حذف أو تقييد أو اتخاذ إجراء مخالفة من قبل فيسبوك، وفق مبارك.

ووجه مدير الوكالة الشكر لكل الشخصيات ووسائل الإعلام الصديقة والجمهور الذين تضامنوا معها استنكارًا لهذا الحدث، ودعا من خلال الجزيرة مباشر جميع المدافعين عن القضية الفلسطينية للمشاركة في تلك الحملة “لنسمع صوتنا عاليا لشركة فيسبوك وغيرها من الشركات التي تتحيز ضد المحتوى الفلسطيني على شاشاتها ومنصاتها”.

وقبل يومين حذفت إدارة فيسبوك صفحة وكالة شهاب إحدى أكبر الصفحات الإخبارية الفلسطينية على مواقع التواصل، في خطوة وصفتها الوكالة بانتهاك جديد لحرية الرأي والتعبير الذي كفلها القانون الدولي ولمحاربة المحتوى الفلسطيني بحجة مخالفة المعايير، بينما تفاعل مئات الناشطين الغاضبين مع الحدث عبر وسم (متضامنون مع شهاب).

والعام الماضي، تم توثيق 1200 انتهاك بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني على شبكات التواصل الاجتماعي. في المقابل استجابت فيسبوك عام 2017 لنحو 85% من طلبات إسرائيل، لإزالة وحظر وتقديم بيانات خاصة بالمحتوى الفلسطيني.