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تدخل رسمي.. “كمسري منوف” يشعل غضب المصريين بعدما صفع راكب قطار أمام طفلته (فيديو)

تفاعل ناشطون مصريون مع الانتشار الواسع للفيديو تحت وسم "كمسري منوف" (مواقع التواصل)
تفاعل ناشطون مصريون مع الانتشار الواسع للفيديو تحت وسم "كمسري منوف" (مواقع التواصل)
15/7/2021-|آخر تحديث: 15/7/202104:58 PM (مكة المكرمة)

أثارت واقعة اعتداء تعرض لها راكب قطار أمام ابنته من قبل كمسري (محصل تذاكر) قبل أيام ضجة واسعة في مصر وردود فعل غاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم (كمسري منوف).

وتداولت وسائل إعلام محلية وناشطون مقطع فيديو من داخل قطار (منوف-طنطا) شمالي مصر، تظهر فيه طفلة وهي تبكي بعد تعرض أبيها للصفع والإهانة أمام عينيها لعجزه عن دفع غرامة محطة إضافية، بينما حاول بعض الركاب تهدئتها.

وظهرت في الفيديو المحامية التي وثقت الواقعة وسلّمتها للشرطة، وهي تحاول سداد قيمة التذكرة عن الأب في ظل رفض الكمسري تسلم النقود، وهو تصرف أعاد للأذهان التصرف الإنساني لـ(سيدة القطار)، العام الماضي، حين أقدمت على الفعل ذاته لمساعدة شاب.

وانتشر الفيديو بكثافة عبر منصات التواصل وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل في الواقعة لا سيما مع رفض الكمسري تحصيل قيمة التذكرة التي حاول الركاب سدادها وإصراره على تسليم الرجل للشرطة قبل تدخل الأهالي وإنزاله بإحدى المحطات.

وحسمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الأمر، وقالت في بيان إنها أوقفت الكمسري عن العمل وحولته للتحقيق الفوري مشددة على أن المخطئ سينال عقوبة مغلظة وأنه لا تهاون في حق أي راكب، وأن نتائج التحقيقات ستُعلن بكل شفافية.

وأمس، أصدرت وزارة النقل المصرية بيانًا أكدت فيه التصدي بكل حزم وقوه لأي تجاوز قد يحدث في حق أي راكب، وأن ما حدث سلوك فردي لا يعبر عن جموع موظفي السكة الحديد، متوعدة المخطئ بالعقاب، ولفتت إلى واقعة اعتداء مماثلة انتشرت على منصات التواصل أيضًا بعد يوم من الواقعة الأولى.

بدروه، استقبل محافظ المنوفية المواطن وبصحبته ابنته ملك، وأعرب عن أسفه الشديد لما بدر من تصرفات الكمسري تجاه المواطن، كما قرر صرف مساعدة مالية عاجلة له، وفق مواقع مصرية.

وفي لفتة إنسانية، دعا الفنان هاني رمزي المواطن -الذي وقع عليه الاعتداء- لحضور عرض مسرحية (أبو العربي) خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، موجهًا نداء عبر تويتر للبحث عنه والوصول إليه.

وبعد أقل من 24 ساعة على الحادثة الأولى، فوجئ المصريون بواقعة جديدة لاعتداء محصل تذاكر آخر على راكب، ما أثار ردود فعل غاضبة عبر منصات التواصل المصرية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية

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